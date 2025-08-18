Vietjet tung nhiều ưu đãi dịp đại lễ A80

Hãng bay tung 800.000 vé 0 đồng hạng Eco, giảm 29% suất ăn nóng cùng nhiều quà lưu niệm cho khách bay dịp đại lễ A80.

Ưu đãi suất ăn và quà tặng dành riêng cho hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề đại lễ A80 trong thời gian 18/8-2/9.

Hãng dành tặng 800.000 vé Eco từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) trên các đường bay trong nước và quốc tế. Thời gian bay áp dụng từ 15/9 năm nay đến 27/5/2026. Vé khuyến mại được bán tại website và ứng dụng Vietjet Air, trong thời gian 12h ngày 18/8 đến 23h ngày 20/8.

Nhân viên Vietjet hỗ trợ hành khách trên chuyến bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Dịp này khách bay quốc tế còn được tặng 20 kg hành lý ký gửi miễn phí trên các chuyến bay kết nối Việt Nam với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. Thời gian áp dụng từ 15/9 đến 15/12.

Ngoài ra, hãng mở cửa khu vực triển lãm tại "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Khách tham quan được trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo, các hoạt động tương tác, đồng thời có cơ hội sở hữu vé máy bay hoặc bộ sưu tập "Yêu nước" độc quyền của Vietjet. Triển lãm diễn ra trong thời gian từ 28/8 đến 5/9.

Khách di chuyển cùng Vietjet được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp.

Trên các chuyến bay, Vietjet phục vụ các món nóng sốt như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá... cùng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật. Ngoài ra, các món quà như nón lá, gấu bông, quạt tay, sticker in hình cờ đỏ sao vàng cũng được phục vụ trên chuyến bay.

Thái Anh