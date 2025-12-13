Vietjet thúc đẩy sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ qua cuộc thi 'Chuyến bay khởi nghiệp'

Cuộc thi "Chuyến bay khởi nghiệp" do Vietjet đồng sáng lập, trao 1.000 USD đến các đội thắng ở 4 hạng mục, ngày 12/12.

Chương trình "Chuyến bay khởi nghiệp" do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC), Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet đồng sáng lập, khởi động từ ngày 25/8.

Cuộc thi tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên gồm phần mềm, dữ liệu, AI, thương mại điện tử, bán lẻ, công nghệ giáo dục (EdTech) và giao thông vận tải - logistics. Các đội thắng cuộc ở mỗi lĩnh vực nhận 1.000 USD tiền mặt và cặp vé khứ hồi Vietjet giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bốn đội thắng chung cuộc nhận mỗi đội 1.000 USD. Ảnh: Tài Nguyễn

Trong suốt hành trình, Vietjet tài trợ vé hai chiều cho các đội thi và chuyên gia, tạo điều kiện di chuyển thuận lợi giữa hai quốc gia. Các thí sinh được cố vấn trực tiếp từ chuyên gia, nhà sáng lập uy tín, giúp hoàn thiện mô hình kinh doanh và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư.

Đại diện Vietjet phát biểu tại sự kiện trao giải. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện Vietjet, ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng miền Bắc cho biết chương trình là cơ hội để các startup Việt Nam và Ấn Độ giao lưu, học hỏi, từ đó phát triển ý tưởng thành sản phẩm và doanh nghiệp thực tế.

"Chuyến bay khởi nghiệp" được xem là sáng kiến góp phần hình thành hành lang đổi mới giữa hai thị trường năng động bậc nhất châu Á. Chương trình đồng thời thể hiện vai trò doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo và hợp tác khu vực.

Một đội thi trình bày lại ý tưởng sáng tạo với ban tổ chức. Ảnh: Tài Nguyễn

Hiện Vietjet khai thác nhiều đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad. Mạng bay này giúp đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn hỗ trợ hợp tác thương mại, giáo dục và công nghệ giữa hai nước.

Theo đại diện hãng, việc đồng sáng lập "Chuyến bay khởi nghiệp" là bước tiếp nối các chương trình học bổng, hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo mà Vietjet triển khai nhiều năm qua, nhằm hỗ trợ trí tuệ trẻ và thúc đẩy giải pháp công nghệ vì cộng đồng.

Thái Anh