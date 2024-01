Vietjet tặng vé cho 50 cặp Ấn Độ có chuyện tình đẹp

Đánh dấu sự trở lại của chiến dịch "Love Connection", Vietjet tặng vé bay đến Việt Nam cho 50 cặp Ấn Độ có câu chuyện tình lãng mạn, tích cực.

Tại hội nghị cấp cao toàn cầu Gujarat Vibrant tổ chức tại Ấn Độ ngày 10/1, Vietjet công bố sự trở lại của chương trình "Love Connection - Kết Nối Yêu Thương" với giải thưởng là 50 cặp vé bay miễn phí dành tặng 50 cặp Ấn Độ có câu chuyện tình ý nghĩa. Hoạt động nhằm thúc đẩy giao thương, kết nối trải nghiệm du lịch, văn hóa Việt - Ấn.

Tiếp nối thành công của chương trình "Love Connection - Fall In Love All Over Again 2023" với sự tham gia của hàng nghìn cặp đôi trên khắp Ấn Độ, hoạt động năm nay mang kỳ vọng góp phần lan tỏa và tôn vinh tình yêu đôi lứa, tăng kết nối người dân hai nước.

Để tham gia, người chơi chia sẻ câu chuyện tình yêu và ước muốn du lịch tại website chương trình. 50 câu chuyện tình được đánh giá có màu sắc, thú vị, ý nghĩa nhất sẽ nhận quà tặng là chuyến bay miễn phí đến Việt Nam - đất nước xinh đẹp hiếu khách, sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Các cặp tham dự chương trình "Love Connection - Fall In Love All Over Again 2023". Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet hiện khai khác 35 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần kết nối Việt Nam với 5 thành phố tại Ấn Độ bao gồm Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Kochi, Tiruchirappalli.

Dịp năm mới, hãng triển khai chương trình ưu đãi giá vé 0 đồng (áp dụng có điều kiện) với thời gian bay linh hoạt. Vé khuyến mãi được mở bán vào các ngày thứ 4, 5, 6 (giờ Việt Nam) mỗi tuần tại website và ứng dụng di động Vietjet Air. Chương trình mang đến cơ hội bay dễ dàng, linh hoạt cho hành khách Ấn Độ, Việt Nam và thuận tiện nối chuyến đến các điểm du lịch nổi tiếng khắp châu Á và Australia.

Từ nay đến ngày 16/1, khách đăng ký có thể nhận ưu đãi giảm đến 20% giá vé hạng Business và hạng SkyBoss khi nhập mã SBBUIN cho các giao dịch mua vé từ kênh bán online của Vietjet. Thời gian bay áp dụng linh hoạt từ ngày nay đến 31/6.

Máy bay Vietjet cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Quang Nguyễn

Vietjet cung cấp đa dạng các hạng vé gồm Business, SkyBoss, Deluxe và Eco nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách. Đặc biệt, hạng vé Business được khai thác trên tàu bay thân rộng mới hiện đại A330 giúp khách bay trải nghiệm phong cách thương gia với những thiết kế độc quyền của Vietjet. Dịch vụ gồm nhiều trải nghiệm đặc quyền như quầy làm thủ tục riêng, phòng chờ thương gia, khoang bay riêng, ghế ngả phẳng, phục vụ cocktail, đại tiệc ẩm thực xanh organic, đa dạng món ăn như phở Thìn, bánh mì, các món chay, Halal...

Thái Anh