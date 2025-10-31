Vietjet tăng doanh thu, chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Vietjet đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2.051 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 17% so với cùng kỳ nhờ mở rộng mạng bay quốc tế, giảm chi phí.

Thông tin do Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) nêu trong kết quả kinh doanh quý III/2025.

Ở mảng vận tải hàng không, doanh thu quý III đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 393 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng này ghi nhận doanh thu 52.329 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.987 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận gộp vận tải hàng không 9 tháng là 6.724 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt 13% nhờ việc điều phối và mở rộng mạng bay hiệu quả, cùng giá xăng dầu giảm hơn 10%. Hãng tiết kiệm chi phí kỹ thuật thông qua quản lý tốt vật tư, phụ tùng cũng như tối ưu chi phí đầu vào. Việc sở hữu tàu bay mới cũng giúp tiết kiệm nguồn vốn cho vận hành, nhiên liệu.

Khoản thu phụ trợ (phí hành lý ký gửi, bán suất ăn...) trong kỳ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng, doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 52.769 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.051 tỷ. Hãng nộp hơn 7.342 tỷ đồng tiền thuế và phí vào ngân sách nhà nước. Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tích cực đến từ hoạt động quốc tế được mở rộng, hiệu quả cao.

Tính tới cuối tháng 9, Vietjet khai thác 219 đường bay, gồm 169 quốc tế và 50 nội địa, vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với đội tàu 98 chiếc. Hệ số sử dụng ghế đạt 86%, độ tin cậy kỹ thuật 99,72% - thuộc nhóm cao nhất khu vực. Tính riêng khách quốc tế, hãng vận chuyển hơn 8,5 triệu khách trong 9 tháng, tăng 7% so với 2024. Báo cáo cũng cho biết Vietjet hiện chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam với 45% thị phần vận chuyển khách nội địa và 55% thị phần vận chuyển khách quốc tế.

Tàu bay của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Hội đồng quản trị Vietjet đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng. Quyết định này dựa trên kết quả kinh doanh tích cực và tiềm lực tài chính, nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài của cổ đông.

Hãng tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet.

Trong năm 2025, Vietjet được vinh danh với các giải thưởng như "Bền vững" của AirlineRatings, "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" do Forbes bình chọn, khẳng định vị thế thương hiệu hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với xu hướng thị trường tích cực, giá nhiên liệu duy trì thấp cùng nền tảng công nghệ và tài chính vững chắc, Vietjet kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Thái Anh