Vietjet tăng chuyến bay TP HCM - Manila

Vietjet sẽ khai thác đường bay TP HCM - Manila (Philippines) với tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, từ 19/12 nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch.

Các chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 23h05 hàng ngày, hạ cánh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) lúc 2h50 sáng hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, máy bay khởi hành từ Manila lúc 3h45 và đến TP HCM lúc 5h30 cùng ngày.

Nhân dịp tăng chuyến, hãng triển khai chương trình khuyến mãi với hàng nghìn vé 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) trong khung giờ vàng 12-14h mỗi ngày, cùng ưu đãi 20 kg hành lý ký gửi cho khách đặt vé hạng Eco. Vé được mở bán tại website và ứng dụng Vietjet Air, áp dụng cho thời gian bay từ 5/1 đến 28/5/2026 (không gồm dịp cao điểm).

Hành khách trải nghiệm trên đường bay TP HCM - Manila. Ảnh: Tài Nguyễn

Theo đại diện hãng, việc gia tăng tần suất bay giúp hành khách có thêm lựa chọn để khám phá thủ đô Manila của Philippines. Nơi đây có nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Boracay, Palawan, Cebu. Du khách có thể trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực đậm đà của quốc đảo.

TP HCM cũng là điểm đến hấp dẫn với những công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành và nền ẩm thực phong phú.

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Khách bay cùng Vietjet có cơ hội trải nghiệm đội tàu bay mới, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, dịch vụ thân thiện. Máy bay phục vụ các món ăn nóng đặc trưng như Phở Thìn, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá cùng nhiều hoạt động giải trí, biểu diễn văn hóa ngay ở độ cao 10.000 m.

Thái Anh