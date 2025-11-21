Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima - Hà Nội dịp cuối năm

Vietjet tăng tần suất đường bay Hiroshima (Nhật Bản) - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 20/12, kèm nhiều ưu đãi giá vé dịp cuối năm.

Các chuyến bay sẽ được khai thác vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và Chủ nhật, bắt đầu từ 20/12. Vietjet hiện vận hành 10 đường bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Hiroshima.

Việc tăng tần suất chuyến bay lần này giúp tổng chuyến khứ hồi giữa hai quốc gia đạt 70 mỗi tuần, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Thành phố Hiroshima nổi tiếng với Công viên Tưởng niệm Hòa bình, đảo Miyajima, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm trong mùa lễ hội cho du khách.

Du khách trên chuyến bay đến Hiroshima chụp ảnh cùng linh vật của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Nhân dịp mở rộng mạng bay, hãng triển khai chương trình "triệu vé Eco 0 đồng" (chưa gồm thuế, phí) trong thời gian 24-30/11, đồng thời tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi cho hành khách.

Hãng cũng duy trì các ưu đãi định kỳ như giảm đến 20% giá vé hạng SkyBoss và Business vào ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng khuyến mại "ngày đôi", mang đến cơ hội bay tiết kiệm và tiện nghi.

Tàu bay của Vietjet với màu đỏ đặc trưng. Ảnh: Tài Nguyễn

Hành khách sẽ được phục vụ trên đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp và thực đơn phong phú với các món ăn Việt Nam - quốc tế như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, cùng nhiều hoạt động giải trí trên không thú vị.

Vietjet cho biết tối ưu các dịch vụ nhằm mang đến những "hành trình trên mây" vui tươi, an toàn, giúp hành khách tận hưởng kỳ nghỉ lễ và Tết sắp tới như món quà tự thưởng cho một năm nỗ lực bên người thân, bạn bè.

Thái Anh