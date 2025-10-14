Vietjet tăng chuyến bay đến Australia

Hãng tăng tần suất các đường bay giữa TP HCM và các thành phố Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane (Australia), áp dụng từ 1/11.

Cụ thể, các chặng TP HCM - Melbourne, Sydney và ngược lại sẽ được khai thác hàng ngày, nâng lên 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay TP HCM - Brisbane tăng lên 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng cũng duy trì 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần cho đường bay TP HCM - Perth và ngược lại.

Song song mở rộng mạng bay, Vietjet triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Khi đặt vé hạng Eco từ nay đến hết ngày 19/10 tại website hoặc ứng dụng Vietjet Air và nhập mã SUPERSALE1010, hành khách được giảm 50% giá vé (chưa gồm thuế, phí) cho các chặng bay từ 1/11 năm nay đến 27/5/2026. Vé hạng Eco quốc tế còn kèm 20 kg hành lý ký gửi miễn phí.

Tàu bay của Vietjet với màu đỏ đặc trưng. Ảnh: Tài Nguyễn

Khách hàng hạng Business và SkyBoss được giảm 50% giá vé khi nhập mã LEADER10, áp dụng cho các đường bay nội địa và quốc tế, thời gian bay 1-25/11.

Ngoài ra, Vietjet ưu đãi đến 50% khi đặt trước suất ăn trên chuyến bay, với thực đơn gồm các món đặc trưng Việt Nam và quốc tế như phở Thìn, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá... Hành khách cũng có thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy để tích điểm, đổi quà và quay số trúng thưởng từ hơn 250 thương hiệu đối tác.

Vietjet với mạng bay phủ khắp Việt Nam và nhiều điểm đến như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước Đông Nam Á, giúp hành khách có thể dễ dàng bay thẳng hoặc nối chuyến đến Australia. Thời điểm này, "xứ sở chuột túi" đang vào mùa xuân, khí hậu ôn hòa, cảnh quan tươi đẹp, thích hợp cho các hành trình khám phá và trải nghiệm.

Thái Anh