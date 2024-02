Vietjet tăng 60% doanh thu nhờ mở rộng đường bay quốc tế

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) ghi nhận doanh thu 2023 đạt 62.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với 2022 nhờ đẩy mạnh khai thác 33 đường bay quốc tế.

Theo đó, trong năm 2023, Vietjet đã khai thác 133.000 chuyến bay, vận chuyển 25,3 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó hơn 7,6 triệu khách quốc tế, tăng tới 183% so với năm 2022.

Cụ thể, hãng mở mới 33 đường bay quốc tế và quốc nội, nâng tổng số đường bay lên 125 (trong đó 80 đường bay quốc tế và 45 đường bay quốc nội) như TP HCM - Thượng Hải, TP HCM - Viêng Chăn, Hà Nội - Siem Reap, Hà Nội - Hong Kong, Phú Quốc - Đài Bắc, Phú Quốc - Busan...

Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của hãng đạt lần lượt 697 tỷ đồng và 344 tỷ đồng.

Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn của Australia. Ảnh: TL

Chỉ riêng quý IV/2023, doanh thu riêng lẻ và hợp nhất của hãng lần lượt đạt 14.900 và 18.800 tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 49% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất đạt lần lượt 70 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa đạt 18.900 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 46% so với năm 2022, đóng góp 40% tổng doanh thu vận chuyển hàng không.

Chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty chỉ 2 lần so với mức thông thường trên thế giới từ 3-5 lần và chỉ số thanh khoản 1,24 lần nằm ở mức tốt trong ngành hàng không. Tiền nhàn rỗi tại thời điểm 31/12/2023 đạt 5.021 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo năng lực tài chính cho hãng. Vietjet cũng đi đầu trong xếp hạng tín nhiệm theo định hướng của Bộ Tài chính. Công ty đạt xếp hạng tín nhiệm VnBBB-, mức cao nhất trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 84.600 tỷ đồng, tăng gần 25% so với thời điểm đầu năm, do Vietjet đầu tư tàu bay với 3 tàu A321 NEO thế hệ mới.

Các chuyến bay của Vietjet đạt hệ số sử dụng ghế bình quân tới 87% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 81.500 tấn, tăng 73% so với cùng kỳ. Hãng cũng triển khai chương trình SkyJoy dành cho khách hàng thân thiết trên toàn cầu, cho phép đổi thưởng với hơn 250 thương hiệu, chạm mốc 10 triệu thành viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lễ công bố đường bay thẳng Hà Nội - Jakarta (Indonesia) ngày 4/9. Ảnh: TL

Năm qua, Vietjet liên tục đầu tư vào đội tàu bay hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường. Tính đến ngày 31/12/2023, Vietjet có 105 tàu bay, bao gồm tàu bay thân rộng A330s. Bắt đầu hành trình giảm thải CO2 từ hơn 10 năm trước, khi chỉ có 3 tàu bay, đến năm 2023, đội hình của Vietjet đã lớn mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của hãng khi tối ưu nguồn lực, tiết kiệm từ 15 - 20% nhiên liệu và đặc biệt là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển các công nghệ xanh...

Bên cạnh đó, Vietjet đạt thỏa thuận với Boeing về tiếp tục kế hoạch giao nhận 200 tàu bay 737 MAX trong 5 năm tới và các thỏa thuận tài trợ tàu bay với các định chế tài chính nước ngoài lên tới hàng tỷ USD.

Ngoài phát triển đội hình, doanh nghiệp cũng chú trọng công tác an toàn, tổ chức nhiều hội nghị, khóa đào tạo như Hội nghị An toàn chất lượng; khóa đào tạo an toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế ISAGO; diễn tập ứng phó khẩn nguy nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác bay. Hãng cũng đã tham dự các diễn đàn An toàn và khai thác hàng không thế giới do các tổ chức uy tín như Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) tổ chức để tham gia các chủ đề chuyên sâu về an toàn hàng không.

Kết quả ghi nhận Vietjet tiếp tục được AirlineRatings - đơn vị chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không thế giới, vinh danh trong nhóm hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới.

Năm 2023, Vietjet đã đưa vào hoạt động Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay đạt tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác giữa Vietjet và Lao Airlines tại Viêng Chăn (Lào). Như vậy, bên cạnh việc chủ động trong công tác phục vụ mặt đất, Vietjet đã bắt đầu chủ động trong công tác sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay.

Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Lào giúp Vietjet chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay. Ảnh: TL

Với chiến lược, tầm nhìn xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hàng không tiêu chuẩn quốc tế, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã trở thành đối tác đào tạo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA). Chỉ tính riêng 2023, VJAA đã đào tạo hơn 97.000 lượt học viên với 6.300 khóa học. Học viện cũng đã đưa vào khai thác buồng lái mô phỏng số 3, trở thành Trung tâm đào tạo phi công quốc tế hàng đầu trong khu vực.

Theo ban lãnh đạo hãng, năm 2023 đánh dấu Vietjet đạt được kết quả cao nhất từ trước tới nay về phát triển mạng bay quốc tế và doanh thu vận chuyển hàng không.

Thái Anh