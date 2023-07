Vietjet nỗ lực đưa khách quốc tế đến Việt Nam

Khai trương loạt đường bay thẳng nối Việt Nam và các nước, sử dụng tàu bay thân rộng A330, Vietjet góp phần tạo sự thuận lợi cho hành khách quốc tế tới Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vietjet mở 3 đường bay thẳng kết nối TP HCM và 3 thành phố lớn nhất Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane). Vào đầu tháng 7, hãng cũng công bố khai trương đường bay thứ 7 tới Ấn Độ, nâng tổng số chuyến bay từ Việt Nam tới Ấn Đội là 32 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đây là hai thị trường mới, lớn nhất được Vietjet khai thác trong thời gian qua. Tổng cộng, nửa đầu năm 2023, Vietjet đã mở 11 đường bay quốc tế, vượt con số 9 đường bay của cùng kỳ năm 2019 - giai đoạn trước dịch.

Đại diện hãng cho biết, để chính thức tiến vào một thị trường mới, Vietjet chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt nhằm đảm bảo thiết lập dịch vụ và cơ sở hạ tầng khai thác tốt nhất. Các chuyến bay của Vietjet được báo chí Australia nhận xét là "món hời", "không thể bỏ qua"...

Theo tờ The Sydney Morning Herald, Việt Nam đang là điểm đến được nhiều người Australia quan tâm với lượt tìm kiếm TP HCM trên nền tảng đặt chỗ Kayak nửa cuối năm nay tăng 140% so cùng kỳ 2019, một phần do những hoạt động quảng bá của Vietjet khi vào thị trường nước này.

Thống kê của Cục Du lịch Việt Nam cũng cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, du khách Australia đến Việt Nam là hơn 184.000 người, gần gấp đôi con số của cả năm 2022.

Khách Australia đến Vietnam, check-in tại quầy làm thủ tục của Vietjet tại sân bay Brisbane trong tháng 6 vừa qua. Ảnh: Tài Nguyễn.

Trong khi đó, Ấn Độ là một thị trường lớn với tất cả các hãng bay và Vietjet đã đầu tư khai thác từ mùa hè năm 2022. Theo website của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng du khách Ấn Độ tới Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt 141.000 lượt khách, đứng thứ 10 trong những thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam và đã vượt qua tổng lượng khách Ấn Độ trong cả năm 2022.

Dữ liệu của Agoda chỉ ra lượt tìm kiếm tới Việt Nam của khách Ấn Độ tăng thêm 390% so với năm 2019. Ông Omri Morgenshtern, CEO của ứng dụng đặt phòng Agoda, thậm chí còn dự đoán lượng khách Ấn tới Việt Nam năm nay sẽ tăng đến 1.000% so với trước dịch. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng trung bình của khách Ấn Độ trong 5 năm trước dịch (2015-2019) - và trước khi Vietjet mở loạt đường bay thẳng - chỉ là khoảng 26,7% (số liệu của Cục Du lịch).

Theo trang thông tin du lịch quốc tế Travel Daily Media, khách du lịch Ấn Độ đang dần chuyển hướng từ những địa điểm quen thuộc tại Đông Nam Á như Thái Lan hay Singapore sang Việt Nam nhờ chính sách visa điện tử và visa nhập cảnh sân bay dành cho người Ấn cũng như hàng loạt đường bay thẳng của Vietjet nối khu vực Tây và Trung Nam Ấn Độ tới các thành phố lớn tại Việt Nam.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương chào đón hành khách Ấn Độ tới Việt Nam trên một chuyến bay của hãng. Ảnh: Tài Nguyễn

Ông Michael Hickey, Phó tổng giám đốc Vietjet, cho biết thị trường Ấn Độ và Australia là hai thị trường "cực kỳ tiềm năng" đối với ngành hàng không và du lịch Việt Nam. Không chỉ Australia, Ấn Độ, Vietjet cũng đang nhắm tới nhiều thị trường mới trong năm nay, bên cạnh việc mở lại và khai trương thêm đường bay tới các thành phố mới tại thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á...

Chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietjet đang thu được hiệu quả, với doanh thu vận chuyển hàng không của hãng trong quý I-2023 đạt 12.880 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỉ đồng. Trong đó, vận tải hành khách quốc tế đóng góp gần 45% tổng doanh thu vận tải hành khách và chiếm 30% về số lượng chuyến bay và lượt khách.

Với mục tiêu mở rộng mạng bay quốc tế đến các quốc gia ngoài khu vực, Vietjet đã phát triển đội bay thân rộng A330, trong đó 7 tàu đã được đưa vào khai thác và dự kiến sẽ có 10 tàu được khai thác vào cuối năm 2023. Đội tàu bay này cho phép hãng vươn tới các thị trường xa hơn như Australia, và thậm chí là châu Âu, góp phần mở thêm nhiều thị trường mới, thu hút nhiều hơn du khách trên toàn thế giới đến Việt Nam.

Tàu bay thân rộng A330, sơn biểu tượng du lịch Việt Nam trên thân tàu được Vietjet đưa vào khai thác từ 12/7, đưa thêm nhiều du khách quốc tế đến với Việt Nam. Ảnh: Tài Nguyên

Ông Michael Hickey khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là kết nối Việt Nam với các thị trường tiềm năng, khai thác nguồn du khách quốc tế mới, đưa họ đến Việt Nam để góp phần phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung".

Hoàng Anh