Vietjet nhận vận chuyển mai, đào dịp Tết 2026

Hãng triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào trên một số chuyến bay nội địa từ ngày 15/1 đến 28/2, với mức giá 450.000 đồng một bó.

Dịch vụ được áp dụng trên các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt và Hải Phòng từ ngày 15/1 đến ngày 28/2.

Mỗi hành khách được vận chuyển một bó; mỗi bó không quá hai cành, mức giá 450.000 đồng một bó (chưa gồm thuế, phí). Kích thước bó mai, đào không vượt quá 150 cm chiều cao, 40 cm chiều dài và 40 cm chiều rộng; cần được đóng gói, bọc bảo vệ trước khi làm thủ tục. Dịch vụ không áp dụng cho cây nguyên gốc hoặc chậu có đất.

Hành khách có thể đăng ký dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi khi đặt vé hoặc sau khi đã đặt chỗ thông qua website Vietjet, ứng dụng di động Vietjet Air, hệ thống đại lý, phòng vé và tổng đài bán vé. Hãng khuyến khích khách nên hoàn tất đăng ký ít nhất ba tiếng trước giờ khởi hành để được ưu tiên phục vụ.

Một hành khách đang thực hiện thủ tục gửi bó đào trong dịp Tết 2025. Ảnh: Tài Nguyễn

Khách bay cùng hãng dịp này có cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt và thế giới với các món ăn như bánh mì, phở Thìn... được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trên độ cao 10.000m.

Thái Anh