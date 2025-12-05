Vietjet nhận thêm 22 tàu bay dịp cuối năm

Vietjet nhận 22 tàu bay Airbus, Boeing, COMAC nhằm tăng cường đường bay dịp cuối năm và Tết 2026.

Đại diện hãng cho biết, đợt tăng cường đội bay lớn nhất từ trước đến nay, tương đương quy mô của một hãng hàng không mới.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ đưa vào khai thác 9 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan, 7 tàu Airbus thế hệ mới cho đội bay Vietjet Việt Nam, 4 tàu bay thuê ướt phục vụ cao điểm và 2 tàu COMAC tiếp tục khai thác đường bay Côn Đảo.

Tàu bay A321neo ACF do Vietjet khai thác. Ảnh: Tài Nguyễn

Tính đến hết quý III/2025, đội tàu bay của Vietjet có 103 chiếc, bao gồm 18 tàu bay khai thác tại Thái Vietjet. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao trên 85% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%. Hãng hiện có 45 đường bay quốc nội và 80 đường bay quốc tế.

Cuối tháng 10, hãng công bố đơn đặt hàng gồm 100 máy bay Airbus A321neo mới tại Anh. Đến nay, Vietjet đã đặt hàng hơn 400 tàu bay, tích cực mở rộng mạng lưới đường bay và phát triển đội tàu hiện đại cùng đối tác chiến lược này nhằm đáp ứng lượng khách vận chuyển tăng liên tục hàng năm.

Thái Anh