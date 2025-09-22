Vietjet nhận tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng 32 tỷ USD

MỹVietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD, ngày 21/9.

Lễ bàn giao diễn ra tại trung tâm giao nhận tàu bay Boeing tại Seattle (bang Washington, Mỹ) với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước và các đối tác doanh nghiệp. Sự kiện diễn ra dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm triển khai Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.

Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác cho các chuyến bay tới các nước trong khu vực, đồng thời phục vụ các đường bay quốc tế sắp tới của hãng, nhằm nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách.

Lễ ký kết bàn giao máy bay giữa Boeing và Vietjet có sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường (thứ 5 từ phải sang). Ảnh: Quang Nguyễn

Tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet nhận định tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng là kết quả của gần một thập niên hợp tác giữa hai đơn vị.

"Sự kiện góp phần thúc đẩy thương mại song phương, một trong những biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ. Hoạt động đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân", Chủ tịch Vietjet đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet phát biểu tại lễ bàn giao máy bay. Ảnh: Quang Nguyễn

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes, nhận định máy bay 737-8 sẽ giúp hãng bay Việt mở rộng mạng lưới, khai thác thêm các đường bay mới tại Đông Nam Á.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện vào năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Lễ bàn giao tàu bay 737-8 đầu tiên giữa Boeing và Vietjet tại Seattle (Mỹ). Ảnh: Quang Nguyễn

Dòng Boeing 737 MAX hiện có 4 phiên bản chính (7, 8, 9, 10), mỗi phiên bản có kích thước và tầm bay khác nhau, phục vụ cho nhiều nhu cầu. Vietjet và Boeing trước đó đã ký kết thỏa thuận đặt hàng 200 tàu bay B737 Max.

Thái Anh