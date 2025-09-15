Vietjet nhận tàu bay A330 thân rộng mới từ Airbus

Tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A280 được Airbus bàn giao cho Vietjet ngày 14/9, nâng tổng đội tàu lên 121 chiếc, phục vụ mở rộng mạng bay quốc tế và mùa cao điểm cuối năm.

A330 trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 700 hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Tàu bay sẽ được khai thác trên các chặng đến Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan và châu Âu nhằm mang đến trải nghiệm bay tiện nghi, hiện đại cho hành khách. Hình ảnh trên thân chiếc VN-A820 là dải lụa vàng cùng màu sơn đỏ - vàng đặc trưng, mang ý nghĩa hội nhập, kết nối văn hóa.

Vietjet có đội tàu hiện đại và hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus, Boeing đến năm 2030. Đơn vị cho biết tiếp tục mở rộng mạng bay, ứng dụng công nghệ mới, tối ưu khai thác, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và mang đến hành trình an toàn, đáng nhớ cho khách hàng toàn cầu.

Tàu bay A330 thân rộng của Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet là thành viên của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), sở hữu chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Hãng được AirlineRatings xếp hạng an toàn 7 sao. Đơn vị cũng lọt top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu, theo AirFinance Journal. Vietjet nhiều lần được vinh danh là hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất bởi Skytrax, CAPA và AirlineRatings.

Thái Anh