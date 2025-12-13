Vietjet nhận giải về giao thông vận tải bền vững

Vietjet được trao giải Vàng tại giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải 2025, nhờ chiến lược ESG, sáng kiến giảm phát thải, ngày 12/12.

Lễ trao giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) 2025 diễn ra tại Đài Loan. Sự kiện tổ chức thường niên từ năm 2023, ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông vận tải với chiến lược phát triển bền vững dài hạn, hành động thiết thực và đóng góp tích cực cho cộng đồng theo tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Giải thưởng năm nay quy tụ 34 doanh nghiệp và tổ chức tham gia. Qua ba vòng đánh giá gồm xét hồ sơ, sơ khảo và chung kết, ban tổ chức vinh danh 9 đơn vị đạt "giải Vàng" và 10 đơn vị nhận "giải Xuất sắc". Trong đó, Vietjet Air giành được giải Vàng nhờ đội bay tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động giảm thiểu carbon và các dự án giảm thiểu chất thải.

Đại diện Vietjet nhận giải tại sự kiện ngày 12/12. Ảnh: Tài Nguyễn

Cũng trong ngày 12/12 tại Đài Bắc, Vietjet tổ chức sự kiện kỷ niệm 11 năm khai thác đường bay đến Đài Loan.

Từ chuyến bay đầu tiên TP HCM - Đài Bắc ngày 12/12/2014, Vietjet đã vận chuyển gần 5,6 triệu lượt khách, kết nối Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc với Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng.

Suốt 11 năm có mặt tại Đài Loan, hãng mang đến các chuyến bay tiết kiệm chi phí, trải nghiệm thân thiện và an toàn, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á. Vietjet cho biết sẽ tiếp tục chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng trọng tâm, hướng tới mục tiêu đóng góp cho tương lai xanh của ngành hàng không khu vực và toàn cầu.

Theo đại diện Vietjet, thời gian gần đây hãng liên tục phát triển các sáng kiến xanh. Điển hình như tháng 10 vừa qua, hãng cùng Đại học Oxford công bố nghiên cứu về giải pháp giúp ngành hàng không đạt phát thải ròng bằng không (net zero); đồng thời mở rộng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và khai thác đội tàu bay A321neo. Tàu bay thế hệ mới giúp giảm 15-20% tiêu thụ nhiên liệu.

Vietjet cũng là một trong những đơn vị hàng không Việt Nam đầu tiên công bố báo cáo ESG, thể hiện cam kết đồng hành cùng mục tiêu net zero quốc gia. Những hoạt động giúp Vietjet được Airline Ratings vinh danh trong top 7 hãng hàng không phát triển bền vững thế giới.

Thái Anh