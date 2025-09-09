Vietjet nhận giải về dịch vụ hàng không tại Ấn Độ

Ấn ĐộVietjet được trao giải thưởng "Xuất sắc về dịch vụ hàng không và trải nghiệm khách hàng" nhờ nhiều chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng.

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ sự kiện ET Leadership Excellence Awards 2025, do Times of India tổ chức ngày 28/8. Chương trình ghi nhận các doanh nghiệp dẫn đầu, đạt kết quả kinh doanh nổi bật, có sáng tạo dịch vụ và tạo tác động tích cực đến ngành, cộng đồng.

Vietjet mở đường bay thẳng đầu tiên tới Ấn Độ từ năm 2019. Đến nay, hãng vận chuyển hơn 1,8 triệu lượt khách, khai thác 10 đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với các thành phố lớn gồm New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad, Bengaluru, tần suất 88 chuyến mỗi tuần.

Vietjet khai thác 4 hạng vé, liên tục áp dụng ưu đãi, chương trình khuyến mại, cùng các trải nghiệm thiết kế riêng cho thị trường Ấn Độ như thực đơn chay - Halal, hoạt động yoga trên máy bay hay lễ hội Diwali, Holi...

Máy bay thân rộng của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Song song, hãng đẩy mạnh chuyển đổi số qua hệ thống đặt vé đa kênh, ví điện tử PayU, hội viên SkyJoy và trợ lý AI Amy. Đơn vị cũng phát triển sáng kiến Startup Flight, quảng bá văn hóa, đồng thời cam kết vận hành xanh với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Đại diện hãng cho biết Vietjet sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, thúc đẩy kết nối Việt Nam - Ấn Độ và các thị trường khác, hướng đến trở thành tập đoàn hàng không quốc tế, mang lại cơ hội di chuyển cho mọi hành khách và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Thái Anh