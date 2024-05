Vietjet nhận giải hãng bay siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới

Vietjet nhận hai giải thưởng từ AirlineRatings gồm: "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới" và "Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm", ngày 29/5.

AirlineRatings đánh giá cao hãng bay ở các yếu tố giá vé tiết kiệm, sự đổi mới sáng tạo và sản phẩm hàng không phù hợp với khách hàng. Đơn vị hiện có đội bay Airbus hiện đại, liên tục phát triển mạng bay cùng nhiều dòng máy bay mới như A330, A321.

Trang này viết hãng hàng không tạo nên sự khác biệt nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa giá vé phải chăng, dịch vụ đa dạng và lựa chọn cá nhân hóa dành cho những hành khách bận rộn lẫn nhóm muốn tận hưởng sự cao cấp trên không.

Tiếp viên phục vụ đồ ăn và thức uống cho hành khách hạng Business. Ảnh: Tài Nguyễn

Tổng biên tập AirlineRatings, ông Geoffrey Thomas viết nhận xét: "Hãng thông minh trong tiếp thị và có giá vé tuyệt vời nhưng đằng sau hậu trường là một kế hoạch kinh doanh nghiêm túc, mang lại chuyến du lịch giá cả phải chăng cho hàng triệu người".

Cũng theo ông, Vietjet hoạt động với đội tàu bay tốt nhất. Hãng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đang bùng nổ của Việt Nam và tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. "Giá trị của hãng hàng không này đối với Việt Nam không thể chỉ đo bằng số lượng hành khách", ông nói.

Hành khách nghỉ ngơi trên hạng ghế Business. Ảnh: Tài Nguyễn

Tháng 1 năm nay, Vietjet được xếp hạng an toàn hàng không 7 sao, mức cao nhất thế giới. Đơn vị nhiều nhiều năm liền vào Top các hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất và an toàn nhất thế giới và là "Hãng hàng không mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng toàn cầu" do AirlineRatings bình chọn.

Hãng bay mang tới trải nghiệm bay cùng đội tàu hiện đại, thân thiện môi trường, phi hành đoàn chuyên nghiệp. Trên độ cao 10.000 m có thực đơn phong phú với nhiều món nóng tươi ngon như phở Thìn, bánh mì Việt Nam... cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật. Với các chặng bay quốc tế, Vietjet cung cấp thêm dịch vụ mua hàng miễn thuế và nhiều.

Tàu bay A330 của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Hai giải thưởng nêu trên thuộc "Airline Excellence Awards" của AirlineRatings tổ chức thường niên từ năm 2013, đánh giá mức độ an toàn và chất lượng dịch vụ của hơn 385 hãng hàng không toàn cầu. Giải thưởng nhằm tôn vinh các hãng tốt nhất trên thế giới trong rất nhiều hạng mục quan trọng của ngành. Một số thương hiệu lớn trên thế giới được vinh danh năm nay gồm Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Air New Zealand...

Thái Anh