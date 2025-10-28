Vietjet nhận giải 'Doanh nghiệp xuất sắc ngành du lịch Đông Nam Á'

Hãng được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành du lịch Đông Nam Á" trao tại giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards - ABA) 2025, ngày 26/10.

Sự kiện thuộc khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN tổ chức tại Malaysia. Giải thưởng nhằm chọn các doanh nghiệp có đóng góp trong thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, phát triển bền vững, kết nối Đông Nam Á và thế giới.

Theo Vietjet, hãng được đánh giá cao nhờ mô hình hàng không thế hệ mới, đội tàu bay hiện đại, thân thiện với môi trường, dịch vụ sáng tạo cùng năng lực vận hành an toàn, hiệu quả. Hiện đơn vị khai thác 130 tàu bay, phục vụ 170 đường bay nội địa và quốc tế, vận chuyển hơn 250 triệu lượt khách khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tại Singapore (thứ hai từ trái sang) trao giải thưởng cho đại diện Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Tại sự kiện, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Vietjet cho biết hãng tiếp tục mở rộng kết nối và đổi mới dịch vụ. Mục tiêu là mang cơ hội bay đến với mọi người, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đông Nam Á trẻ trung, năng động.

Trước đó, Vietjet từng được ABA trao giải "Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành hàng không Đông Nam Á" và nhiều giải thưởng quốc tế từ Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards...

ASEAN Business Awards do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức hằng năm từ năm 2007, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế, hội nhập và nâng cao vị thế quốc tế của khu vực.

Thái Anh