Vietjet nhận Boeing 737-8, đẩy mạnh đội bay Thái Lan

Vietjet Thái Lan chính thức tiếp nhận tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD, ngày 23/11.

Chiếc Boeing 737-8 được tiếp nhận tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), thuộc lô 50 tàu bay sẽ được khai thác bởi Vietjet Thái Lan từ nay tới năm 2028.

Hãng sẽ vận hành chuyến bay thương mại đầu tiên bằng Boeing 737-8 trên đường bay nội địa Bangkok - Chiang Mai, tiếp đó là đường bay quốc tế đầu tiên Bangkok - Cam Ranh vào tháng 12 năm nay. Những tàu bay tiếp theo sẽ tiếp tục đưa về nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng và mở rộng mạng bay kết nối các điểm đến quan trọng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu bay Boeing 737-8 chuẩn bị cất cánh từ sân bay Quốc tế King County, Mỹ (Boeing Field) để đến Thái Lan, bàn giao cho Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Boeing 737-8 được trang bị khí động học cải tiến và động cơ LEAP-1B thế hệ mới, tương thích hoàn toàn với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), giúp giảm 15-20% lượng khí thải CO2 và giảm tới 50% tiếng ồn theo tiêu chuẩn ICAO.

Tầm bay của máy bay tối đa lên tới 6.570 km. Vietjet cho biết sẽ dùng Boeing 737-8 trong khai thác những đường bay dài. Thiết kế Boeing Sky Interior mang lại không gian cabin rộng rãi và hiện đại, cùng khoang chứa hành lý lớn, giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái hơn.

Đại diện Vietjet chào mừng chiếc Boeing 737-8 đầu tiên gia nhập đội bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Tại Việt Nam, hãng tiếp tục khai thác đội tàu Airbus. Với kinh nghiệm vận hành đội tàu bay thế hệ mới, cùng hệ sinh thái đối tác toàn cầu, Vietjet cho biết sẽ củng cố mạng bay quốc tế qua những trung tâm hàng không trọng điểm ở châu Á - Thái Bình Dương và từng bước mở rộng sang châu Âu, châu Mỹ.

Hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đồng bộ đội bay theo từng thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác và thúc đẩy phát triển bền vững của tập đoàn. Trước đó, đơn đặt hàng 200 tàu bay của Vietjet với Boeing là một trong những thỏa thuận tiêu biểu đóng góp tích cực vào cân bằng thương mại song phương Việt Nam - Mỹ.

Thái Anh