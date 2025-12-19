Vietjet nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số

Vietjet được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen nhờ đẩy mạnh triển khai định danh điện tử, xác thực sinh trắc học trong hàng không, góp phần thúc đẩy Đề án 06.

Bằng khen được trao tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06, diễn ra chiều ngày 18/12 tại Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp cùng Bộ Công an, Cục C06, Vietjet là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia xây dựng và triển khai giải pháp định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học cho hành khách hàng không, thông qua nền tảng VNeID ngay từ giai đoạn đầu.

Các đơn vị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tài Nguyễn

Hiện nay, hành khách Vietjet có thể làm thủ tục bay, qua kiểm soát an ninh và cửa lên máy bay bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học (eKYC) trên nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID, ứng dụng Vietjet Air tại nhiều sân bay trên cả nước. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm tiếp xúc trực tiếp, đồng thời nâng cao trải nghiệm hành khách và hiệu quả vận hành của hãng.

Đại diện đơn vị cho biết, việc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen là sự ghi nhận cho nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành của Vietjet trong việc triển khai các chủ trương lớn của Chính phủ. Qua đó, đơn vị góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Tàu bay của hãng. Ảnh: Tài Nguyễn

Ngoài bằng khen trên, ngày 12/12, đơn vị cùng được trao giải Vàng tại giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải 2025, nhờ chiến lược ESG, sáng kiến giảm phát thải. Giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông vận tải với chiến lược phát triển bền vững dài hạn, hành động thiết thực và đóng góp tích cực cho cộng đồng theo tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Vietjet theo đuổi chiến lược ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi vận hành. Hãng liên tục tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác và đa dạng hóa dịch vụ, mang đến cơ hội bay linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Hoàng Đan