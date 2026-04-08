Vietjet nâng số chuyến bay nội địa lên gần 3.800 dịp 30/4

Vietjet mở thêm 500 chuyến bay, tương ứng tăng hơn 15%, nâng tổng chuyến nội địa lên gần 3.800 giai đoạn 25/4-5/5, đáp ứng nhu cầu cao điểm dịp nghỉ lễ.

Tương ứng, mỗi ngày Vietjet thực hiện hơn 345 chuyến bay. Các chuyến được bổ sung gồm chặng đến và đi từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn này là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Tàu bay của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Bên cạnh tăng tải nội địa, Vietjet duy trì khai thác các đường bay quốc tế để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách. Việc bổ sung chuyến bay giúp mở rộng lựa chọn lịch trình và giảm áp lực vận chuyển tại các sân bay lớn.

Trong dịp này, hãng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, gồm giảm giá vé hạng Deluxe đến 20% trên các đường bay và chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" nhằm khuyến khích hành khách chủ động đặt vé sớm và lựa chọn lịch bay phù hợp.

Tiếp viên phục vụ đồ ăn thức uống cho hành khách trên độ cao 10.000m. Ảnh: Tài Nguyễn

Hãng khuyến nghị hành khách đặt vé trước để thuận tiện lựa chọn khung giờ. Người đi máy bay có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động hoặc nền tảng định danh điện tử để giảm thời gian chờ tại sân bay.

Ngoài việc tăng chuyến, hãng cũng mở thêm một số đường bay mới như Đà Nẵng - Jakarta, Nha Trang - Singapore và Hà Nội - Shizuoka. Doanh nghiệp đồng thời tăng cường nhân sự tại các sân bay trong giai đoạn cao điểm nhằm đảm bảo hoạt động khai thác.

Thái Anh