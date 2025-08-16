Vietjet năm thứ 5 liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Vietjet xây dựng môi trường làm việc coi con người là trung tâm, đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên, được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Lễ trao giải do Tạp chí HR Asia tổ chức tại TP HCM hôm 14/8.

Vietjet lần thứ 5 liên tiếp Vietjet được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á. "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", thuộc giải thưởng HR Asia Award 2025. Năm nay giải quy tụ những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Vietjet nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" hôm 14/8. Ảnh: Đăng Nguyễn

Theo đại diện Vietjet, đơn vị được ghi nhận nhờ có môi trường làm việc quốc tế, truyền cảm hứng và những chính sách nhân sự, đãi ngộ hấp dẫn. Vietjet đảm bảo mỗi nhân viên đều được chăm sóc sức khỏe định kỳ và tham gia các khóa đào tạo liên tục để phát triển bản thân.

Hãng dành sự động viên và khen thưởng cho con em có thành tích học tập nổi bật, tạo điều kiện để các em trở thành một phần của đại gia đình Vietjet trong tương lai. Với chế độ phúc lợi và môi trường làm việc chuyên nghiệp, mỗi năm Vietjet đón nhận hàng nghìn ứng viên ứng tuyển vào các vị trí từ mặt đất tới bầu trời, cùng hiện thực hoá giấc mơ bay.

Đội ngũ nhân viên của Vietjet. Ảnh: Đăng Nguyễn

Vietjet hiện quy tụ hơn 9.000 nhân sự xuất sắc đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mang tới các sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Tại văn phòng Vietjet khắp toàn cầu, hãng thiết kế không gian làm việc mở, thoải mái cùng nghiều cây xanh, ưu tiên đồ dùng thân thiện môi trường. Không gian này là điểm đến truyền cảm hứng, giúp các nhân sự tái tạo sức lao động, tăng cường sáng tạo. Ngay tại trụ sở chính, tổ hợp tiện ích gồm khu ẩm thực, mua sắm, phòng chiếu phim, phòng tập thể thao... được bố trí hài hòa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn và giải trí của nhân viên.

Đội ngũ tiếp viên của Vietjet tại Paris, Pháp. Ảnh: Đăng Nguyễn

Tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), các chương trình huấn luyện và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho cán bộ, nhân viên được tổ chức đều đặn hàng tuần, hàng tháng. VJAA thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực về chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các buổi workshop chuyên sâu. Từ đó, học viên, nhân sự có góc nhìn thực tiễn và kiến thức cập nhật, không ngừng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, phát triển bản thân và thăng tiến.

Công ty cũng tổ chức hội thao thường niên, tạo sân chơi sôi động với các bộ môn như bóng đá, pickleball, cầu lông, bóng rổ... Các hoạt động góp phần gắn kết tinh thần đồng đội và lan tỏa năng lượng tích cực.

Văn Hà