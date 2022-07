Vietjet mở thêm 11 đường bay đến Ấn Độ

Hãng hàng không Vietjet mở thêm đường bay từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến trung tâm kinh tế của Ấn Độ: Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore (Bengaluru) vào tháng 9.

Cụ thể, từ Hà Nội, các đường bay mới đi Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore sẽ khai trương lần lượt từ 27/9, 7/10, 2/11. Hành khách tại TP HCM có thể khởi hành ngay đến Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore từ 29/9, 8/10 và 1/11. Trong khi đó, các chuyến bay từ Đà Nẵng đi Bangalore, Hyderabad và Ahmedabad lần lượt cất cánh từ 28/11, 29/11, 1/12. Tất cả 9 đường bay mới giữa 3 thành phố của Việt Nam, 3 thành phố tại Ấn Độ thực hiện 4 chuyến mỗi tuần cho mỗi đường bay.

Vietjet là hãng hàng không tiên phong trong việc bay thẳng và mở rộng mạng bay tại Ấn Độ. Ảnh: Tài Nguyên

Các đường bay từ đảo ngọc Phú Quốc đi Mumbai, New Delhi hoạt động từ ngày 8/9 và 9/9 với tần suất 3-4 chuyến mỗi tuần. Đường bay mới của Vietjet từ Đà Nẵng đi Mumbai cũng bắt đầu phục vụ hành khách với 3 chuyến một tuần (từ ngày 17/10). Đường bay Đà Nẵng - New Delhi dự kiến sẽ cất cánh từ ngày 18/10 với 4 chuyến một tuần.

Sự kiện nâng tổng số đường bay đến Ấn Độ lên 17 đường. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Vietjet cho biết, Vietjet là hãng bay tiên phong bay thẳng đến Ấn Độ từ cuối năm 2019. Với lượng khách tăng trưởng nhanh, thương hiệu tiếp tục ưu tiên mở mới, tăng tần suất đường bay giữa hai nước. Việc bổ sung thêm mạng bay giúp du khách Việt dễ dàng khám phá điểm đến tại đất nước Nam Á đầy sắc màu. Đồng thời, đưa du khách từ Ấn Độ đến với Việt Nam, góp phần thúc đẩy hồi phục kinh tế, du lịch của địa phương.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới. Ảnh: Tài Nguyên

Theo đó, du khách Việt Nam đến Ấn Độ du lịch, dự hội nghị, công tác có thể xin visa dễ dàng, nhanh chóng, không cần xét nghiệm Covid-19. Việt Nam cũng mở cửa chào đón du khách quốc tế, đặc biệt du khách đến, lưu trú tại Phú Quốc được miễn visa lên đến 30 ngày.

Hiện, Vietjet phục vụ 4 đường bay từ Hà Nội, TP HCM đi New Delhi, Mumbai - hai trung tâm chính trị, kinh tế, du lịch lớn của Ấn Độ với 3-4 chuyến một tuần, xen kẽ giữa các điểm đến.

Các đường bay thẳng của VIetjet góp phần thúc đẩy hồi phục kinh tế, du lịch của địa phương. Ảnh: Tài Nguyên

Ấn Độ là đất nước thu hút du khách bởi sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Ngoài thủ đô New Delhi và Mumbai nổi tiếng toàn cầu, các đại đô thị khác tại quốc gia cũng nhận sự quan tâm của khách du lịch. Trong đó, Ahmedabad là thành phố trọng điểm phía Tây, nhiều lần vào danh sách thành phố đáng sống nhất tại Ấn Độ. Thành cổ Old Ahmedabad là một di sản thế giới của UNESCO. Hyderabad - còn gọi là "thành phố ngọc trai" đại đô thị tại miền Trung - Nam Ấn có nền công nghiệp, thương mại phát triển, đồng thời sở hữu nhiều di tích lịch sử nổi tiếng. Trong khi đó, Bangalore (còn gọi là "thung lũng Silicon" của Ấn Độ) là nơi xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin (IT) hàng đầu đất nước. Cuối cùng, Bangalore sở hữu nhiều trung tâm nghiên cứu, giáo dục chất lượng.

Lê Nguyễn