Vietjet mở lại đường bay Côn Đảo

Vietjet tiếp tục khai thác chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và TP HCM đến Côn Đảo từ 3/12.

Thời gian đầu, hãng khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đến 15/12, hãng tăng lên hai chuyến mỗi ngày. Vé được mở bán từ 26/11.

Giá vé từ 490.000 đồng mỗi chiều (chưa gồm thuế, phí). Hành khách có thể đặt vé qua website, trên ứng dụng di động Vietjet Air, phòng vé hoặc đại lý chính thức của hãng.

Tàu bay của Vietjet chuẩn bị hạ cánh tại Côn Đảo. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện hãng cho biết việc khôi phục hai đường bay thẳng giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian hành trình và giảm chi phí so với bay nối chuyến. Các chuyến bay được vận hành bằng đội tàu hiện đại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác, đồng thời áp dụng chính sách giá linh hoạt. Đến nay, Vietjet khai thác khoảng 145 đường bay, gồm khoảng 44 đường bay nội địa và 101 quốc tế.

Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TP HCM. Quần đảo rộng gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn lớn nhất, cách trung tâm TP HCM hơn 230 km. Các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ẩm thực... là nguồn thu chủ yếu của kinh tế đảo. Nơi đây còn là điểm đến văn hóa, tâm linh, gắn liền với những tên tuổi anh hùng liệt sĩ, được định hướng phát triển sinh thái với biển xanh, rừng nguyên sinh và hệ động vật quý hiếm.

Thái Anh