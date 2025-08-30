Vietjet mở đường bay thẳng kết nối TP HCM với Manila

Hãng khai thác đường bay thẳng TP HCM - Manila với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kèm hàng nghìn vé ưu đãi 0 đồng, thời gian bay từ 22/11.

Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 23h05 các ngày thứ 2, 4, 5, 7 và Chủ nhật. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) lúc 2h50 sáng hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, chuyến bay xuất phát từ Manila lúc 3h45 sáng thứ 2, 3, 5, 6 và Chủ nhật, đến TP HCM lúc 5h30 cùng ngày.

Mẫu tàu bay A321 hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Đây là đường bay đầu tiên của Vietjet kết nối Việt Nam với Philippines, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư. Từ thủ đô Manila, du khách có thể dễ dàng tiếp nối hành trình đến các điểm nổi tiếng như Boracay, Palawan, Cebu...

TP HCM là trung tâm kinh tế và du lịch lớn của Việt Nam, nổi bật với nhịp sống hiện đại, năng động, văn hoá và ẩm thực phong phú, cùng vị trí kết nối thuận tiện khắp Việt Nam và quốc tế.

Nhân viên Vietjet phục vụ trên tàu bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Mừng đường bay mới, Vietjet triển khai chương trình vé khuyến mãi giá từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Vé được mở bán trong khung giờ vàng 12h-14h hàng ngày trên website hoặc ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho giai đoạn bay từ 22/11 năm nay đến 29/3/2026 (áp dụng có điều kiện).

Hành khách trên các chuyến bay Vietjet có thể thưởng thức phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá cùng nhiều món quốc tế, phục vụ bởi đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp trên đội tàu bay hiện đại. Bên cạnh đó, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang lại cơ hội tích điểm, đổi quà từ hơn 250 thương hiệu trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm.

Thái Anh