Vietjet mở bán vé bay 0 đồng đến Côn Đảo

Vietjet mở bán hàng nghìn vé 0 đồng cho khách hàng nhân dịp khôi phục các đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM với Côn Đảo.

Vé bán trên website hoặc ứng dụng Vietjet Air và các kênh chính thức của hãng. Thời gian bay từ ngày 4/12 đến ngày 28/3/2026 (ưu đãi không áp dụng thời gian cao điểm).

Giai đoạn đầu, Vietjet khai thác mỗi đường bay với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ TP HCM, chuyến bay khởi hành lúc 11h, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 11h40. Chiều ngược lại cất cánh lúc 9h20, đến TP HCM vào 10h05.

Với đường bay Hà Nội - Côn Đảo, chuyến bay xuất phát từ Hà Nội lúc 6h45, hạ cánh lúc 8h55. Chiều về khởi hành từ Côn Đảo vào 12h05, đến Hà Nội lúc 14h20.

Từ ngày 15/12, các đường bay sẽ tăng lên hai chuyến khứ hồi mỗi ngày, mang đến thêm lựa chọn linh hoạt và thuận tiện hơn cho người dân, du khách.

Các khách bay chụp ảnh kỷ niệm tại đường bay Côn Đảo. Ảnh: Tài Nguyễn

Côn Đảo được xem là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn tìm về sự yên bình. Không chỉ nổi tiếng với rừng xanh, biển trong, nhịp sống chậm rãi, nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, giúp du khách hiểu sâu hơn về một giai đoạn đặc biệt của đất nước.

Đại diện Vietjet cho biết hãng khai thác đội tàu bay hiện đại, dịch vụ thân thiện cùng chính sách giá hợp lý nhằm mang đến trải nghiệm bay thoải mái, an toàn cho hành khách đến với Côn Đảo.

Thái Anh