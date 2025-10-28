Vietjet mở bán hàng nghìn vé bay 0 đồng dịp cuối năm

Vietjet ưu đãi hàng nghìn vé Eco giá từ 0 đồng (chưa gồm thuế phí, áp dụng có điều kiện) trong ba ngày vàng 29-31/10, nhằm phục vụ du khách dịp cuối năm.

Vé ưu đãi mở bán trên website và ứng dụng Vietjet Air, áp dụng cho toàn mạng bay nội địa của hãng. Thời gian khởi hành từ ngày 1/12 năm nay đến 27/5/2026, trừ giai đoạn lễ, Tết.

Tàu bay của Vietjet cất cánh. Ảnh: Tài Nguyễn

Bên cạnh đó, Vietjet còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại như giảm đến 20% giá vé hạng Business và SkyBoss vào ngày 2 và 20 hàng tháng. Hãng cũng áp dụng nhiều ưu đãi trong các ngày đôi.

Hành khách có thể cùng Vietjet khám phá nhiều điểm đến như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng... để tận hưởng không khí sôi động của mùa du lịch cuối năm.

Tiếp viên của Vietjet phụ vụ các món ăn tươi nóng trên máy bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Bay cùng Vietjet, hành khách được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, thân thiện. Thực đơn trên chuyến bay gồm các món đặc trưng của ẩm thực Việt như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá, cùng những tiết mục giải trí đặc sắc ở độ cao 10.000 m.

Vietjet khuyến khích khách bay đặt vé sớm, check-in online để có thêm thời gian tận hưởng chuyển đi.

Thái Anh