Vietjet mở bán hàng nghìn vé bay 0 đồng dịp cuối năm

Vé ưu đãi mở bán trên website và ứng dụng Vietjet Air, áp dụng cho toàn mạng bay nội địa của hãng. Thời gian khởi hành từ ngày 1/12 năm nay đến 27/5/2026, trừ giai đoạn lễ, Tết.
Bên cạnh đó, Vietjet còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại như giảm đến 20% giá vé hạng Business và SkyBoss vào ngày 2 và 20 hàng tháng. Hãng cũng áp dụng nhiều ưu đãi trong các ngày đôi.
Hành khách có thể cùng Vietjet khám phá nhiều điểm đến như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng... để tận hưởng không khí sôi động của mùa du lịch cuối năm.
Bay cùng Vietjet, hành khách được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng phi hành đoàn chuyên nghiệp, thân thiện. Thực đơn trên chuyến bay gồm các món đặc trưng của ẩm thực Việt như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá, cùng những tiết mục giải trí đặc sắc ở độ cao 10.000 m.
Vietjet khuyến khích khách bay đặt vé sớm, check-in online để có thêm thời gian tận hưởng chuyển đi.
Thái Anh