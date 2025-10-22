Vietjet ký thỏa thuận với học viện Phần Lan về đào tạo phi công

Phần LanHãng hàng không Vietjet và Học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế, ngày 21/10.

Lễ ký kết diễn ra tại Helsinki, Phần Lan với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận, Airways Aviation sẽ phối hợp Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Việt Nam (CAAV). Các chương trình huấn luyện MPL, CPL chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc tế chất lượng cao, phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của Vietjet. Hợp tác này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa, hàng sau) chứng kiến Vietjet và Airways Aviation trao thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế tại Phần Lan. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet hiện có hơn 9.000 nhân sự đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Hãng liên tục mở rộng mạng bay, thu hút nhân lực trình độ cao và cung cấp các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Với vị thế là hãng hàng không có mạng lưới phủ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vietjet đặt mục tiêu sớm vươn tới các thị trường lớn tại châu Âu và châu Mỹ.

Là đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã đào tạo gần 400.000 lượt học viên gồm phi công, tiếp viên, kỹ sư và điều phái bay, góp phần phát triển nguồn lực cho ngành hàng không trong nước và khu vực.

Airways Aviation là học viện đào tạo bay quốc tế với hơn 45 năm kinh nghiệm, có cơ sở tại châu Âu, Trung Đông, châu Á và Australia.

Thái Anh