Vietjet ký hợp đồng 3,8 tỷ USD mua động cơ Rolls-Royce Trent 7000

AnhVietjet và Rolls-Royce ký hợp đồng cung cấp 92 động cơ Trent 7000 cùng dịch vụ bảo dưỡng toàn diện, tổng trị giá 3,8 tỷ USD, ngày 30/10.

Lễ trao văn kiện ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

Theo kế hoạch, các động cơ Trent 7000 sẽ được trang bị cho đội tàu 40 chiếc A330neo, sẵn sàng thực hiện các đường bay thẳng tới châu Âu. Việc lựa chọn gói bảo dưỡng toàn diện đi kèm giúp Vietjet tối ưu hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Tổng Bí thư Tô Lâm (hàng thứ 2, thứ 5 từ trái sang) chứng kiến Vietjet trao các hợp đồng đặt mua máy bay với Airbus tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: Tài Nguyễn

Hợp đồng trị giá hàng tỷ USD không chỉ giúp Vietjet nâng cao năng lực khai thác, giảm phát thải và cải thiện chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần tạo thêm việc làm tại Anh, thúc đẩy đổi mới công nghệ hàng không và tăng cường quan hệ kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và châu Âu.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và ông Ewen McDonald, Tổng giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce (giữa, trái) trong sự kiện ký kết. Ảnh: Tài Nguyễn

Nói về ý nghĩa đơn hàng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, cho rằng mỗi chuyến bay của hãng ngoài chuyên chở hành khách còn mang theo ước mơ và niềm tự hào dân tộc. Bà nhấn mạnh Rolls-Royce đã đồng hành Vietjet trong hành trình biến "ước mơ bay của người dân thành hiện thực", mang đến những hành trình an toàn, tiện nghi.

Ông Ewen McDonald, Tổng giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce, bày tỏ niềm vui được đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của Vietjet. Theo ông, thỏa thuận mở ra cơ hội để Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, mang đến những chuyến đi tiết kiệm, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho hành khách toàn cầu. Vị này cho biết Vietjet hiện là một trong những khách hàng lớn của Rolls-Royce.

