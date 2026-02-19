Vietjet ký các thỏa thuận trị giá 6,3 tỷ USD với đối tác Mỹ

Vietjet ký các thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 6,3 tỷ USD với đối tác Mỹ, tập trung vào động cơ máy bay, dịch vụ bảo dưỡng và tài chính tàu bay.

Lễ trao văn kiện diễn ra ngày 18/2, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện lãnh đạo hai nước Việt Nam - Mỹ, nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư tại Washington D.C theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Vietjet và Pratt & Whitney trao hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay Airbus trị giá khoảng 5,4 tỷ USD. Ảnh: Quang Nguyễn

Theo đó, Vietjet và Pratt & Whitney, thuộc tập đoàn RTX - nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ ký hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR, với tổng giá trị khoảng 5,4 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, Pratt & Whitney sẽ trang bị các dòng động cơ thế hệ mới, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, giảm chi phí khai thác và giảm phát thải, phù hợp chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của Vietjet.

Vietjet và Griffin Global Asset Management trao thỏa thuận cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD. Ảnh: Quang Nguyễn

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietjet cũng ký thỏa thuận tài chính tàu bay với định chế quốc tế là Griffin Global Asset Management, cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, đồng thời củng cố năng lực tài chính và cấu trúc vốn theo chuẩn mực toàn cầu của Vietjet.

Tổng giá trị các thỏa thuận hơn 6,3 tỷ USD, giúp tăng kim ngạch thương mại hai nước trong hợp tác công nghệ, tài chính, tạo thêm nhiều việc làm và gia tăng chuỗi giá trị giữa hai nền kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Điều hành Vietjet, cho biết các thỏa thuận tại Mỹ là cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc tăng cường doanh số hợp tác quốc tế, phát triển đội tàu bay hiện đại và bền vững. "Đây là nền tảng quan trọng để tập đoàn tăng cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng vận hành và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho ngành hàng không Việt Nam và quốc tế", ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sơn, các thỏa thuận vừa ký tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của Vietjet trong hội nhập toàn cầu.

Những hợp tác này cũng góp phần hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, thúc đẩy dòng vốn, công nghệ và chuỗi giá trị giữa hai nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.

Thế Đan