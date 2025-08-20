Vietjet khởi công khu bảo dưỡng 1.700 tỷ tại sân bay Long Thành

Dự án gồm hangar số 3 và số 4 do Vietjet khởi công, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, có thể bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay, ngày 19/8.

Lễ khởi công diễn ra sáng 19/8, đồng thời lễ khánh thành, khởi công 250 công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Vietjet thực hiện nghi thức khởi công dự án hangar số 3 và số 4. Ảnh: Tài Nguyễn

Dự án trung tâm bảo dưỡng có tổng mức đầu tư 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), bao gồm hangar số 3 và số 4 tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Công trình đáp ứng khả năng bảo dưỡng tại một thời điểm cho 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, phát biểu công bố lễ khởi công Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành. Ảnh: Tài Nguyễn

Trung tâm được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa đội tàu bay, góp phần nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật hàng không, hình thành tổ hợp bảo dưỡng phục vụ các hãng trong nước, đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành cũng như toàn ngành. Cũng theo đơn vị, công trình thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của một doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng một đường băng, nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ, công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành vào 2026.

Thái Anh