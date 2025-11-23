Vietjet khai trương đường bay TP HCM - Manila

Vietjet khai trương đường bay thẳng giữa TP HCM và thủ đô Manila (Philippines) ngày 23/11 gia tăng kết nối du lịch, kinh tế hai quốc gia.

Lễ khai trương nhận được sự chào đón và chúc mừng của người dân, du khách tại hai địa phương. Các hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari và Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez cùng chào đón những hành khách đầu tiên của chuyến bay. Sự xuất hiện của hai người đẹp góp phần tăng thêm không khí tưng bừng và hứng khởi cho sự kiện khai trương đón đầu mùa lễ hội.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cùng Vietjet chào đón hành khách trên chuyến bay khai trương đường bay TP HCM - Manila. Ảnh: Tài Nguyễn

Manila, thủ đô của Philippines, thu hút du khách với khu phố cổ Intramuros, nhà thờ Baroque được UNESCO công nhận và các trung tâm mua sắm sầm uất như Mall of Asia. Thành phố này kết hợp hài hòa giữa truyền thống lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Trong khi đó, TP HCM là trung tâm kinh tế - văn hóa năng động bậc nhất Việt Nam, nổi bật với phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và ẩm thực đặc sắc, mang đến trải nghiệm đô thị sôi động. Du khách có thể vừa khám phá văn hóa vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Giám đốc Thương mại Vietjet Hà Năng Việt (thứ ba từ phải sang) và Miss Cosmo Philippines 2025 Chelsea Fernandez chào đón các hành khách trên chuyến bay khai trương tại sân bay Ninoy Aquino. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện hãng chia sẻ, với 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, hành trình bay TP HCM - Manila cùng Vietjet hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, thúc đẩy giao thương hai nước và khu vực. Đường bay đầu tiên của Vietjet đến Philippines tiếp tục mở rộng mạng bay kết nối rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương của hãng, góp thêm "cầu nối" giữa các quốc gia, dân tộc và mang tới thêm nhiều cơ hội di chuyển cho người dân.

Tàu bay Vietjet được chào đón với nghi thức vòi rồng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện hãng cho biết, nhiều du khách đang lên kế hoạch đặt vé bay cùng Vietjet dịp cuối năm và Tết sau một năm đầy nỗ lực bằng "hành trình trên mây" cùng bạn bè, người thân, gia đình... Vietjet chào đón hành khách trên những chuyến bay thoải mái cùng đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, cùng thực đơn ẩm thực Việt Nam và quốc tế với các món ăn nóng tươi ngon, Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam... Các chuyến bay còn cung cấp nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trên độ cao 10.000 mét.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal. Hãng cũng liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất từ các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Diệp Anh