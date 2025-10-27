Vietjet khai trương đường bay nối Kuala Lumpur - Đà Nẵng

MalaysiaVietjet khai trương đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng, trở thành đường bay thứ ba của hãng kết nối hai quốc gia, ngày 26/10.

Đường bay mới giúp nâng tổng số chuyến bay của Vietjet giữa hai nước lên 42 chuyến mỗi tuần. Hành khách có thể đặt vé bay tại website hoặc ứng dụng di động Vietjet Air.

Tàu bay của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Đà Nẵng được biết đến là điểm đến với Cầu Vàng biểu tượng, bãi biển trải dài, cùng ẩm thực miền Trung đặc trưng. Thành phố cũng là cửa ngõ kết nối các di sản như Hội An, Huế, thánh địa Mỹ Sơn.

Kuala Lumpur nổi bật với tháp đôi Petronas, khu Chinatown sầm uất cùng các công trình tôn giáo mang đậm dấu ấn văn hóa đa dạng, tạo nên đô thị sôi động.

Ông Trần Hoàng Linh, Giám đốc văn phòng miền Trung Vietjet chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Đà Nẵng đến Kuala Lumpur. Ảnh: Tài Nguyễn

Trên các chuyến bay Vietjet, hành khách có thể thưởng thức những món ăn nóng, tươi ngon như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá cùng nhiều món quốc tế. Đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu.

Hãng cũng mang đến chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy với cơ hội tích điểm đổi quà, quay số trúng thưởng cùng hơn 250 thương hiệu đối tác trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm.

Thái Anh