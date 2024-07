Vietjet hợp tác ông lớn bảo dưỡng hàng không Đức

AnhVietjet và Lufthansa Technik, nhà cung cấp bảo dưỡng hàng không (MRO), ký thỏa thuận Total Component Support (TCS) về dịch vụ kỹ thuật toàn diện máy bay tại London, ngày 24/7.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày thứ ba Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2024. Thỏa thuận TCS độc quyền có hiệu lực từ tháng 10, gồm các dịch vụ kỹ thuật về phụ tùng, linh kiện mở rộng cho toàn bộ đội bay Vietjet, trong đó có 184 máy bay Airbus A320 và 9 chiếc Airbus A330.

Ông Michael Hickey (giữa) - Phó tổng giám đốc vận hành Vietjet - bắt tay với các đại diện Lufthansa Technik sau nghi thức ký kết hôm 24/7. Ảnh: Tài Nguyên

Ông Michael Hickey, Phó tổng giám đốc vận hành Vietjet, cho biết hãng và Lufthansa Technik thiết lập, duy trì quan hệ hợp tác từ năm 2014. Ông đánh giá cao chuyên môn, dịch vụ MRO của công ty Đức, luôn tuân thủ loạt tiêu chuẩn khắt khe trong ngành.

"Thỏa thuận phù hợp với tầm nhìn chiến lược, đảm bảo độ tin cậy, hiệu suất của đội tàu bay Vietjet, hướng tới tầm cao mới trong khai thác. Chúng tôi mong tiếp tục mang đến cho hành khách những chuyến bay chất lượng, thuận tiện và an toàn", ông Michael Hickey cho hay.

Tiếp lời ông Michael Hickey, bà Johanna Koch, Phó chủ tịch kinh doanh Lufthansa Technik, tiết lộ đây là hợp đồng dịch vụ kỹ thuật lớn nhất và cột mốc đáng nhớ của hãng Đức tại Đông Nam Á. Bà nhận định mối quan hệ đôi bên dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng nhau trong nhiều năm.

"Rất cảm kích khi Vietjet tiếp tục chọn Lufthansa Technik là đối tác đồng hành trên chặng đường tương lai. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ, hỗ trợ tốt nhất, đảm bảo hãng chạm đến những mốc son lâu dài", bà Johanna Koch phát biểu tại lễ ký kết.

Lufthansa Technik Group là một trong đơn vị hàng đầu thế giới về bảo trì, sửa chữa, đại tu và loạt dịch vụ kỹ thuật số khác cho vận hành tàu bay. Năm 2022, Vietjet là đối tác đầu tiên ứng dụng nhật ký kỹ thuật điện tử Aviatar của Lufthansa tại châu Á -Thái Bình Dương.

Máy bay Vietjet. Ảnh: Tài Nguyên

Trong ngày đầu khai mạc Farnborough 2024, hãng hàng không Việt ký mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330neo (A330-900) của Airbus, tổng trị giá 7,4 tỷ USD (187.000 tỷ đồng). Một ngày sau đó, Vietjet và Rolls-Royce ký hợp đồng cung cấp 40 động cơ Trent 7000 và dịch vụ kỹ thuật TotalCare cho 20 máy bay Airbus A330neo mới.

Nhiều năm qua, Vietjet không ngừng đầu tư các giải pháp, dịch vụ công nghệ hàng không mới, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng. Hãng cũng liên tiếp bổ sung các tàu bay mới vào đội tàu hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, duy trì độ tin cậy kỹ thuật 99,6%. Hãng được AirlineRatings xếp hạng 7/7 sao về an toàn, được bình chọn là hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới từ 2018.

