Vietjet giới thiệu du lịch Việt tại lễ hội tại Nagoya

Nhật BảnVietjet sẽ tham gia lễ hội Việt Nam 2025 (Vietnam Festival 2025), diễn ra ở Công viên Hisaya Odori (thành phố Nagoya), ngày 8-9/11.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 160.000 khách tham quan với hơn 70 gian hàng, mang đến không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật sôi động. Tại đây, người dân và du khách có thể khám phá các đường bay kết nối Việt Nam - Nhật Bản của Vietjet, tham gia hoạt động tương tác, nhận vé máy bay khứ hồi, quà tặng trị giá đến 10.000 yen và giao lưu cùng tiếp viên hàng không Vietjet.

Gấu Amy, linh vật của Vietjet xuất hiện tại công viên Hisaya Odori, nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: Tài Nguyễn

Kể từ chuyến bay đầu tiên đến Nhật Bản năm 2018, Vietjet liên tục mở rộng mạng bay, kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với các điểm đến lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima...

Các đường bay này góp phần thúc đẩygiao thương, du lịch, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời mở rộng mạng lưới Vietjet phủ khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Gấu Amy chụp ảnh cùng du khách mặt trang phục truyền thống của Nhật, dưới tán hoa anh đào. Ảnh: Tài Nguyễn

Đại diện Vietjet cho biết, hãng hướng đến trở thành cầu nối giữa các quốc gia và nền văn hóa, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay vui vẻ, an toàn trên đội tàu bay mới, dịch vụ tận tâm với chi phí tiết kiệm, cùng ẩm thực nóng sốt, tươi ngon và các tiết mục giải trí trên độ cao 10.000 m.

Thái Anh