Vietjet giảm đến 50% giá vé bay dịp 10/10

Vietjet ưu đãi đến 50% (chưa gồm thuế, phí) giá vé bay cùng nhiều ưu đãi về hành lý, suất ăn, thời gian đặt vé áp dụng ngày 10-19/10.

Đối với hạng vé Eco, hành khách có thể mua qua website và ứng dụng Vietjet Air, nhập mã SUPERSALE1010. Thời gian bay áp dụng từ ngày 1/11 đến 27/5 (không gồm dịp lễ, Tết).

Khách bay được giảm 50% khi đặt trước suất ăn, đồng thời hành khách quốc tế còn được tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi miễn phí. Các ưu đãi này áp dụng cho thời gian bay ngày 1-25/11.

Vietjet cũng mang đến cơ hội trải nghiệm hạng thương gia với mức giảm 50% giá vé Business và SkyBoss. Hành khách cần đặt vé trên website hoặc, ứng dụng Vietjet Air, nhập mã LEADER10. Ưu đãi áp dụng cho các chuyến bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn 1-25/11.

Tàu bay hiện đại của Vietjet với sắc đỏ đặc trưng. Ảnh: Tài Nguyễn

Song song đó, hãng phối hợp với Furama Resort Danang dành tặng ưu đãi nghỉ dưỡng giảm đến 50%. Hành khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao bên bờ biển Đà Nẵng từ tháng 10/2025 đến 28/2/2026, kết hợp chuyến bay cùng những ngày thư giãn trong không gian xanh, ẩm thực tinh tế và dịch vụ chuẩn quốc tế.

Mùa thu Đông Bắc Á đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm, thu hút du khách chiêm ngưỡng sắc lá vàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Với mạng bay rộng khắp châu Á và Australia, Vietjet mang đến cơ hội vi vu ngắm thu, đón mùa lễ hội cuối năm và khám phá những điểm đến mơ ước với chi phí tiết kiệm.

Tiếp viên hàng không của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Trên chuyến bay Vietjet, khách được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, phi hành đoàn trẻ trung, chuyên nghiệp. Mỗi chuyến bay phục vụ các món ăn đặc trưng như phở Thìn, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá, cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000 m.

Thái Anh