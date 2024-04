Vietjet ghi nhận tăng trưởng mạnh trong quý I

Doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 17.765 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, tạo sức bật mạnh mẽ cho cả năm.

Ba tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 87%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6%. Tiếp tục chiến lược tập trung mở rộng mạng bay quốc tế, vận tải hành khách quốc tế trong quý I tăng trưởng hơn 53% và 61% về số lượng chuyến bay và lượt khách so với cùng kỳ 2023. Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 17.792 tỷ đồng và 539 tỷ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ 2023.

Trong ba tháng đầu năm, Vietjet mở mới nhiều đường bay quốc tế và quốc nội. Ảnh: Quang Nguyễn

Trong quý I, Vietjet mở mới 15 đường bay quốc tế và quốc nội, nâng tổng số đường bay lên 140. Hãng liên tiếp công bố và khai trương các đường bay quốc tế mới gồm: Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), TP HCM - Thành Đô, Tây An (Trung Quốc), TP HCM - Viêng Chăn (Lào) và các đường bay từ Hà Nội đến Hiroshima (Nhật Bản), Sydney, Melbourne (Australia).

Những kết quả trên khẳng định Vietjet đã vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không trong việc thiếu hụt tàu bay, duy trì đà phát triển của năm 2023, tiếp tục mở mới nhiều đường bay quốc tế, tạo sức bật mạnh mẽ cho hoạt động khai thác trong cả năm 2024.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 85.828 tỷ đồng, chỉ số nợ vay - vốn chủ sở hữu 1,9 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không. Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong quý I là 1.770 tỷ đồng.

Không chỉ kết nối Việt Nam với thế giới qua các mạng đường bay, Vietjet còn kết nối với thế giới qua các dự án đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tầm cỡ thế giới.

Hãng hàng không không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: T.L

Vietjet cũng đặc biệt quan tâm tới các mục tiêu ESG, Net Zero - giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Hiện tại, đội tàu bay hiện đại của hãng có khả năng tiết kiệm từ 15-20% nhiên liệu, cấu hình được tối ưu giúp chuyên chở được nhiều khách hơn và có thể giảm phát thải trên mỗi hành khách. Mỗi vé máy bay bán ra được hãng trích 5.000 đồng vào quỹ Fly Green để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, nghiên cứu phát triển các công nghệ xanh...

Theo đà tăng trưởng từ đầu năm, Vietjet đặt ra nhiều mục tiêu lớn để hướng tới những kết quả cao trong các quý tiếp theo và trong cả năm 2024. Bên cạnh việc giữ vững thị trường nội địa, hãng hàng không đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa mạng bay quốc tế mới, dự kiến khai thác 142.000 chuyến bay, vận chuyển 27,4 triệu lượt hành khách trong năm 2024.

Như Ý