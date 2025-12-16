Vietjet gấp đôi chuyến bay đến Côn Đảo

Vietjet nâng tần suất khai thác chặng Hà Nội, TP HCM đến Côn Đảo lên 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày, gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, áp dụng từ 17/12.

Vietjet mở lại đường bay đến Côn Đảo từ ngày 3/12. Giai đoạn đầu, hãng chỉ khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày, sau đó dự kiến nâng lên hai chuyến từ 15/12. Tuy nhiên, lượng khách tăng mạnh khiến Vietjet tiếp tục mở rộng tần suất lên 4 chuyến mỗi ngày ở cả hai đầu Hà Nội và TP HCM.

Từ TP HCM, các chuyến bay khởi hành lúc 11h và 12h30, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 11h40 và 13h10. Chiều ngược lại, khởi hành từ Côn Đảo lúc 9h20 và 11h, hạ cánh tại TP HCM lúc 10h05 và 11h45.

Ở đầu Hà Nội, chuyến bay khởi hành lúc 6h45 và 8h15, hạ cánh tại Côn Đảo lúc 8h55 và 10h25. Chiều về khởi hành từ Côn Đảo lúc 12h05 và 14h, hạ cánh tại Hà Nội lúc 14h20 và 16h15.

Tàu bay của Vietjet tại sân bay Côn Đảo. Ảnh: Tài Nguyễn

Các chuyến bay được vận hành bằng đội tàu hiện đại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác, đồng thời áp dụng chính sách giá linh hoạt. Đến nay, Vietjet khai thác khoảng 145 đường bay, gồm khoảng 44 đường bay nội địa và 101 quốc tế.

Hành khách có thể đặt vé đến Côn Đảo với mức giá ưu đãi từ 90.000 đồng mỗi chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Vé bán trên website hoặc ứng dụng Vietjet Air và các kênh chính thức của hãng. Vietjet cho biết, việc tăng tần suất tạo thêm cơ hội bay cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế tại Côn Đảo.

Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TP HCM. Quần đảo rộng gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn lớn nhất, cách trung tâm TP HCM hơn 230 km. Các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ẩm thực... là nguồn thu chủ yếu của kinh tế đảo. Nơi đây còn là điểm đến văn hóa, tâm linh, gắn liền với những tên tuổi anh hùng liệt sĩ, được định hướng phát triển sinh thái với biển xanh, rừng nguyên sinh và hệ động vật quý hiếm.

Thái Anh