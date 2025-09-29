Vietjet được vinh danh 'Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025'

Vietjet có đội tàu bay hiện đại với 170 đường bay, phục vụ 250 triệu lượt khách, phát triển bền vững, được vinh danh "Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025".

Giải thưởng được trao tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 ngày 27/9, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp của hãng bay trong việc mở rộng mạng bay, thúc đẩy kết nối kinh tế - du lịch giữa các quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hãng bay được vinh danh nhờ mang đến nhiều sản phẩm và tiện ích hiện đại như hạng vé Business, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, dịch vụ mua sắm và giải trí trên không cùng các ưu đãi đa dạng.

Đại diện Vietjet (ở giữa) nhận giải Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025 tại lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet hiện có 130 tàu bay hiện đại, vận hành 170 đường bay trong nước và quốc tế, phục vụ hơn 250 triệu lượt khách. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng giai điệu "Hello Việt Nam" trên mỗi chuyến bay đã trở thành biểu tượng quen thuộc, thể hiện thân thiện, hiếu khách của hãng hàng không.

Trước đó, hãng cũng được nhiều tổ chức quốc tế vinh danh như Skytrax, Airline Ratings, World Business Outlook với các giải thưởng "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới", "Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ tốt nhất".

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 1999, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung, đồng thời giới thiệu đến du khách những thương hiệu uy tín, chất lượng.

Năm 2025, Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh 113 tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu qua 11 hạng mục với 18 danh hiệu, ở đa dạng lĩnh vực từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông, sáng tạo sản phẩm.

Thái Anh