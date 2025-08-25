Vietjet đồng sáng lập cuộc thi 'Chuyến bay khởi nghiệp' tại Việt Nam, Ấn Độ

TP HCMCuộc thi "Chuyến bay khởi nghiệp" tìm kiếm dự án đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, bán lẻ, giáo dục, logistics tại hai quốc gia, công bố ngày 25/8.

Chương trình tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam (NSSC), Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet. Ngoài vai trò đồng sáng lập chương trình, Vietjet còn trở thành cầu nối hàng không, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, giúp tài năng khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ vươn ra khu vực và quốc tế. Chương trình dự kiến liên kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM với các thành phố lớn của Ấn Độ mà Vietjet khai thác đường bay như New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad.

Cuộc thi tập trung 4 lĩnh vực ưu tiên: phần mềm - dữ liệu - AI, thương mại điện tử - bán lẻ, công nghệ giáo dục (EdTech), giao thông vận tải - logistics. Các đội chiến thắng có cơ hội phát triển thành kỳ lân quốc gia, đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam và Ấn Độ.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia NSSC (trái) và ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc thương mại hãng hàng không Vietjet tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Tài Nguyễn

Từ nay đến 15/9, cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 thành viên từ Việt Nam và Ấn Độ có thể gửi đề xuất qua website Vietjet Air. Sau vòng sơ khảo, 8 đội xuất sắc (hai đội mỗi lĩnh vực) sẽ được chọn tham gia chương trình cùng Vietjet, nhận cố vấn trực tiếp từ chuyên gia và nhà sáng lập uy tín hai nước. Các đội vào chung kết sẽ thuyết trình trước nhà đầu tư, với giải thưởng mỗi lĩnh vực gồm 1.000 USD tiền mặt và cặp vé khứ hồi Vietjet giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, nhận định, Ấn Độ là cường quốc toàn cầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vietjet hiện khai thác 6 đường bay đến Ấn Độ, trong đó 5 điểm thuộc Top 100 thành phố khởi nghiệp hàng đầu thế giới gồm New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad. Nền tảng này góp phần thúc đẩy hợp tác ý nghĩa, giao lưu văn hóa và khai mở những ý tưởng đột phá giữa hai nước.

Ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc thương mại hãng hàng không Vietjet phát biểu tại lễ ký hợp tác và công bố dự án. Ảnh: Tài Nguyễn

Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đơn vị có vai trò triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng chính sách, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mở rộng kết nối quốc tế và tăng cường thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Amity Innovation Incubator (AII), vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp trực thuộc Đại học Amity (Ấn Độ). AII hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp và dự án đổi mới sáng tạo từ giai đoạn đầu, cung cấp hỗ trợ về đào tạo, cố vấn, kết nối nhà đầu tư và nguồn lực.

Thái Anh