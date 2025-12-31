Vietjet đón ba tàu bay mới phục vụ cao điểm Tết 2026

Hãng bổ sung ba tàu bay A321neo, giúp hãng tăng năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trên các đường bay nội địa trọng điểm.

Trong ba ngày 30, 31/12 và 1/1/2026, Vietjet lần lượt nhận thêm ba tàu bay A321neo mang số hiệu VN-A553, VN-A554 và VN-A575 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các tàu bay này nằm trong đợt bổ sung 22 tàu mới của hãng trong một tháng qua.

Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (áo vest đen) cùng phi hành đoàn Vietjet chào đón tàu bay mới. Ảnh: Tài Nguyễn

Trước đó, Vietjet đã đưa vào khai thác 4 tàu bay thuê ướt nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển dịp Tết. Hãng cho biết các tàu bay mới sẽ được đưa vào khai thác ngay, phục vụ các đường bay có lượng khách tăng cao.

Trong cao điểm Tết Dương lịch 2026, Vietjet đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa như Hà Nội, TP HCM - Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Lạt... Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và đảm bảo hành trình thông suốt cho hành khách.

Tàu bay của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Cùng với đó, Vietjet tăng cường nhân sự tại sân bay để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh. Hãng khuyến khích người bay sử dụng ứng dụng Vietjet hoặc VNeID để làm thủ tục trực tuyến, giảm thời gian chờ và hạn chế ùn tắc tại khu vực check-in.

Thái Anh