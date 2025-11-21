Vietjet đổi chuyến bay miễn phí cho khách vùng lũ

Hãng đổi chuyến miễn phí, hoàn vé hoặc bảo lưu cho hành khách tại các sân bay Phù Cát, Tuy Hòa và Cam Ranh có thời gian khởi hành vào ngày 19-25/11.

Chính sách áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trong các ngày 20-23/11, sân bay Tuy Hòa (Đăk Lăk) giai đoạn 20-25/11 và sân bay Phù Cát (Gia Lai) ngày 19-23/11. Để được hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ tổng đài 19001886, các phòng vé chính thức, đại diện hãng tại các sân bay Cam Ranh, Tuy Hòa, Phù Cát.

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Song song, hãng tiếp tục miễn phí vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP HCM đến các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hàng hỗ trợ có thể liên hệ Vietjet qua hotline 0918 716 828 (Hà Nội), 0912 384 770 (TP HCM) hoặc email cuutro@vietjetair.com để được hướng dẫn đăng ký.

Các kiện hàng cứu trợ được Vietjet vận chuyển miễn phí đến khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Tài Nguyễn

Từ 15/11, mưa lớn khiến mực nước sông Ba (Đăk Lăk) và sông Hà Thanh (Gia Lai) tăng đột biến, tiến sát các mốc lũ lịch sử, đe dọa ngập sâu và sạt lở diện rộng. Nhiều khu vực tại các tỉnh như Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa bị chia cắt, hoạt động hàng không tại các sân bay phải tạm ngừng hoặc điều chỉnh kế hoạch. Trong bối cảnh này, Vietjet triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thái Anh