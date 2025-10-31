Vietjet đặt mua thêm 100 tàu bay Airbus A321neo

Vietjet và Airbus công bố đơn đặt hàng gồm 100 máy bay Airbus A321neo mới tại Anh, ngày 30/10.

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh. Trước đó, chiều ngày 29/10, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Sau lễ ký, Vietjet và Airbus trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Nói về ý nghĩa của đơn đặt hàng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo nhìn nhận đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà hướng tới trở thành biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu.

Ông Christian Scherer, Tổng giám đốc Airbus Commercial, nói tự hào khi đồng hành hãng bay năng động như Vietjet. Đơn hàng kỳ vọng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm (hàng thứ 2, thứ 5 từ trái sang) chứng kiến Vietjet trao các hợp đồng đặt mua máy bay với Airbus tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: Tài Nguyễn

A321neo là phiên bản lớn nhất trong A320neo - dòng bán chạy nhất của Airbus. Hiện Vietjet khai thác đội bay toàn Airbus với hơn 120 máy bay thế hệ mới. Hãng đã đặt hàng hơn 400 tàu bay, tích cực mở rộng mạng lưới đường bay và phát triển đội tàu hiện đại cùng đối tác chiến lược này nhằm đáp ứng lượng khách vận chuyển tăng liên tục hàng năm.

