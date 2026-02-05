Vietjet đặt hàng 44 động cơ Pratt & Whitney cho máy bay Airbus A320neo

Vietjet công bố thỏa thuận với Pratt & Whitney (Mỹ), chọn động cơ GTF để trang bị cho 44 máy bay Airbus A321neo, cùng gói bảo dưỡng kéo dài 12 năm.

Đơn hàng gồm 24 tàu bay A321neo và 20 tàu bay A321XLR, dự kiến bàn giao từ tháng 7 năm nay. Với thỏa thuận này, tổng số máy bay sử dụng động cơ GTF trong đội bay của Vietjet nâng lên 137 chiếc. Pratt & Whitney sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng theo chương trình EngineWise Comprehensive trong suốt 12 năm.

Vietjet và Pratt & Whitney công bố thỏa thuận đặt hàng. Ảnh: Quang Nguyễn

Thỏa thuận diễn ra trong khuôn khổ Singapore Airshow 2026 ngày 4/2 tại Singapore. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc điều hành Vietjet, cho biết hãng đánh giá cao hợp tác với Pratt & Whitney và hiệu quả vận hành của dòng động cơ thế hệ mới. "Động cơ GTF góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất khai thác và tiết kiệm nhiên liệu cho Vietjet, giúp giảm khoảng 20% mức tiêu thụ nhiên liệu so với thế hệ trước", ông nói.

Vietjet tiếp nhận tàu bay A321neo đầu tiên vào năm 2018 và hiện khai thác 42 chiếc sử dụng động cơ GTF. Hãng dự kiến mở rộng quy mô đội tàu trang bị dòng động cơ này lên 93 chiếc trong thời gian tới.

Ông Rick Deurloo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Pratt & Whitney, nhận định việc Vietjet tiếp tục chọn động cơ GTF sau một thập kỷ hợp tác thể hiện niềm tin của hãng hàng không Việt Nam đối với công nghệ này. Động cơ GTF sẽ giúp Vietjet tối ưu hiệu quả vận hành khi mở rộng mạng bay.

Theo Pratt & Whitney, GTF là dòng động cơ hiệu quả nhất hiện nay trong phân khúc tàu bay thân hẹp, giúp giảm tới 20% nhiên liệu tiêu thụ và giảm 75% tiếng ồn. Đến nay, hơn 2.600 tàu bay dùng động cơ GTF đã được bàn giao cho hơn 90 hãng hàng không toàn cầu. Phiên bản mới (GTF Advantage) dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay, cho phép tăng tải trọng, tầm bay và kéo dài gấp đôi thời gian khai thác trên cánh.

Tàu bay A321neo của Vietjet. Ảnh: Quang Nguyễn

Vietjet hiện khai thác mạng bay rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương, kết nối Việt Nam và Thái Lan với Australia, Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và đang mở rộng đến châu Âu. Hãng đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ và hàng không lớn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí vận hành.

Thái Anh