Vietjet chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Vietjet sẽ phát hành 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu.

Thông tin do Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố ngày 27/10. Tổng tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng. Việc phát hành dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian quý IV/2025 hoặc quý I/2026 sau khi các thủ tục được thông qua theo quy định.

Dự kiến vốn điều lệ của Vietjet sau đợt phát hành cổ phiếu này lên mức hơn 7.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hợp nhất hơn 24.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm hỗ trợ cho việc tăng cường năng lực tài chính dài hạn cho công ty.

Tàu bay thân rộng của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Theo Vietjet, mức chia cổ tức 20% được xem là "tin vui kép" với cổ đông Vietjet, bởi ngoài việc được nhận cổ tức cao, giá trị cổ phiếu VJC cũng tăng đáng kể khi được khối ngoại mua ròng trong nhiều phiên gần đây. Kết phiên 23/10, VJC đóng cửa ở mức 184.000 đồng, đưa vốn hóa Vietjet lên khoảng 109.000 tỷ đồng.

Giá trị cổ phiếu VJC phản ánh sự tăng trưởng mạnh trong hoạt động khai thác của hãng từ đầu năm, cùng triển vọng tích cực trong thời gian tới khi nhiều đơn hàng tàu bay mới, hiện đại được triển khai.

Hãng vừa đón thêm tàu bay thân rộng A330, nâng tổng đội bay của Vietjet (bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan) lên 130 chiếc. Song song đó, đơn vị khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - một trong 80 công trình tiêu biểu chào mừng đại lễ A80.

Lễ khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet cũng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) khi hợp tác cùng Petrolimex Aviation thí điểm áp dụng loại nhiên liệu này, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh của ngành. Hãng đã chủ động tự phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện tỷ lệ chuyến bay đúng giờ lên mức dẫn đầu toàn ngành trong tháng 9.

Với mạng bay phủ rộng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vietjet đang chuẩn bị các bước để mở rộng sang những thị trường lớn ở châu Âu và châu Mỹ, hướng tới trở thành hãng hàng không toàn cầu.

Thái Anh