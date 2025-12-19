Vietjet cất nóc khu bảo dưỡng, bay chuyến đầu tới Long Thành

Vietjet thực hiện lễ cất nóc dự án hangar số 3, 4 và khai trương chuyến bay đầu tiên tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 19/12.

Tổ hợp Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay của Vietjet tại Long Thành có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), quy mô 8,4 ha, khởi công từ ngày 19/8. Dự án gồm hai hangar bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4, được thiết kế, quản lý và giám sát bởi các tập đoàn quốc tế Mace (Anh) và Apave (Pháp).

Sau 4 tháng thi công, công trình hoàn thành phần cất nóc đúng tiến độ. Theo đơn vị, hạng mục này là bước tiến quan trọng, giúp nâng cao năng lực kỹ thuật nội địa, giảm chi phí bảo dưỡng ở nước ngoài, tăng hiệu quả khai thác đội bay, tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế cho khu vực phía Nam.

Lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành. Ảnh: Tài Nguyễn

Công trình sử dụng thép, lắp dựng các kết cấu siêu trường, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành hàng không toàn cầu. Khi hoàn thiện, tổ hợp có thể tiếp nhận và bảo dưỡng cùng lúc 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng, hoặc tối đa 10 tàu bay thân hẹp.

Cũng trong ngày 19/12, Vietjet khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chuyến bay mang số hiệu VJ038, khai thác bằng tàu bay Airbus A321neo, cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 7h35 và hạ cánh tại Long Thành lúc 8h30.

Sự kiện sáng ngày 19/12 đánh dấu hoạt động hàng không dân dụng đầu tiên tại sân bay lớn nhất Việt Nam, có sự tham gia của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay các hạng mục cốt lõi của sân bay Long Thành như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay và các tuyến giao thông nội cảng đã hoàn thành, đủ điều kiện khai thác đồng bộ.

Lãnh đạo Vietjet trên chuyến bay khai trương tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Tài Nguyễn

Sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với tổng diện tích 5.364 ha. Giai đoạn 1 có mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD, trong khi tổng vốn cho toàn bộ dự án dự kiến lên tới 16 tỷ USD. Khi hoàn thành, sân bay có công suất thiết kế 100 triệu lượt hành khách mỗi năm và được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm hàng không hiện đại hàng đầu khu vực.

Vietjet hiện sở hữu đội tàu bay thế hệ mới và đang mở rộng mạng lưới khai thác trong nước, quốc tế. Hãng là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Đơn vị được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal.

Thái Anh