Vietjet bứt phá ấn tượng nửa đầu năm

Hãng hàng không Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 35.837 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1.651 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 65% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (VJC) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025. Riêng doanh thu vận tải hàng không đạt 35.601 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm, Vietjet khai thác 79.000 chuyến bay, vận chuyển 14,4 triệu hành khách, đóng góp hơn 4.528 tỷ đồng thuế, phí cho ngân sách Nhà nước. Các chỉ số tài chính đạt mức lành mạnh, thanh khoản tốt, tài sản hợp nhất vượt 112.000 tỷ đồng.

Hoạt động tặng quà là điểm nhấn thú vị trên chuyến bay. Ảnh: Tài Nguyễn

Sáu tháng qua, đơn vị đặt Airbus 20 tàu bay A330neo nâng tổng số dòng này lên 40, trở thành hãng có đơn hàng A330neo lớn nhất thế giới.

Tại Paris Air Show 2025, ban lãnh đạo ký đơn hàng lịch sử 100 tàu bay A321neo kèm 50 quyền chọn mua - thương vụ lớn nhất trong ngành, đưa Vietjet vào Top 10 hãng hàng không sở hữu đội tàu bay đặt hàng lớn nhất toàn cầu.

Đơn vị và Rolls-Royce cũng ký kết, đặt thêm 40 động cơ Trent 7000 để vận hành 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo, nâng tổng số động cơ này lên 80.

Tỷ phú Phương Thảo ký hợp đồng với Chủ tịch Airbus International, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cương (ngoài cùng bên phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ngoài cùng bên trái), tại Hà Nội hồi tháng 5. Ảnh: Tài Nguyễn

Vietjet cũng khởi công Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, với hangar (nhà chứa máy bay) số 3 và 4, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 chiếc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi 80 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Song song, hãng cũng đẩy mạnh tự phục vụ mặt đất tại các sân bay lớn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và mang lại trải nghiệm vượt trội cho hành khách.

Tàu bay Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Nhiều năm nay, Vietjet được AirlineRatings vinh danh là "Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất thế giới". Forbes Việt Nam xếp hạng đơn vị trong Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất 2024 và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025.

Với nền tảng tài chính mạnh, đội tàu mới cùng loạt dự án hạ tầng then chốt, Vietjet sẵn sàng bứt phá nửa cuối năm nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn xa toàn cầu, hút đầu tư, đưa Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực lẫn thế giới.

Đông Vệ