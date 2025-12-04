Vietjet bán vé 0 đồng cho đường bay đến Vinh

Vietjet mở bán vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) từ ngày 7/12, cho các đường bay kết nối Vinh với TP HCM, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Đà Lạt.

Ưu đãi diễn ra dịp sân bay Vinh hoạt động trở lại từ 19/12. Thời gian bay từ ngày 5/1/2026 đến ngày 31/12/2026. Khách hàng có thể săn vé trong khung giờ vàng 12-14h hàng ngày trên website hoặc ứng dụng di động Vietjet Air.

Các đường bay mới được Vietjet khai thác gồm Vinh - TP HCM với tần suất 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Tuyến Vinh - Buôn Ma Thuột 4 chuyến mỗi tuần. Đường bay Vinh - Đà Lạt khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng dự kiến tăng lên 7 chuyến cho 2 đường bay này từ 26/1/2026.

Cũng từ 26/1/2026, đường bay Vinh - Cần Thơ sẽ hoạt động với 7 chuyến hàng tuần.

Tàu bay hiện đại của Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Ngoài ưu đãi giá vé, hành khách bay cùng Vietjet có thể tận hưởng các món ăn nóng, tươi ngon, mang đậm hương vị Việt như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá, cùng tinh hoa ẩm thực quốc tế được phục vụ trên đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu.

Chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy còn mang đến cơ hội tích điểm, đổi quà và quay số trúng thưởng với hơn 250 thương hiệu du lịch, ẩm thực, mua sắm.

Thái Anh