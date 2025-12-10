Vietjet bán hàng triệu vé 0 đồng trong ngày 12/12

Vietjet mở bán triệu vé Eco giá 0 đồng (chưa gồm thuế, phí), áp dụng trên toàn mạng bay, kèm ưu đãi về hành lý ký gửi.

Để nhận ưu đãi, hành khách đặt vé hạng Eco và nhập mã "THANKS", trong thời gian 0h-23h ngày 12/12 (tính theo giờ Việt Nam). Vé được bán trên website hoặc ứng dụng di động Vietjet Air. Thời gian bay linh hoạt từ ngày 5/1/2026 đến ngày 31/12/2026.

Dịp này, khách đặt vé Eco các đường bay quốc tế còn nhận thêm ưu đãi 20 kg hành lý ký gửi miễn phí (áp dụng có điều kiện), ưu đãi áp dụng đến 31/12.

Đại diện hãng cho biết đợt sale 12/12 là chương trình khuyến mại lớn nhất năm của Vietjet, mang đến cơ hội mua vé tiết kiệm cho cả năm sau.

Tiếp viên Vietjet tặng quà cho du khách nhí. Ảnh: Tài Nguyễn

Trong giai đoạn cuối năm, các điểm đến như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia thu hút đông du khách. Thời gian này là dịp phù hợp để hành khách lên kế hoạch du lịch hoặc nghỉ ngơi đầu năm.

Vietjet hiện khai thác đội tàu bay thế hệ mới, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, cùng đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp. Hành khách có thể lựa chọn thực đơn đa dạng gồm Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá và trải nghiệm các hoạt động giải trí trên độ cao 10.000 m.

Thái Anh