VietinBank ưu đãi cho nhà bán hàng trên Shopee

VietinBank triển khai chương trình “Đua top số dư - Khởi sự phát đạt” từ ngày 16/2 đến ngày 30/6, cho các chủ cửa hàng kinh doanh trên Shopee.

Theo đó, 200 khách hàng mới mỗi tháng, khi mở mới tài khoản thanh toán, kích hoạt iPay, duy trì số dư tối thiểu từ một triệu đồng sẽ nhận ngay 100.000 đồng. Đối với khách hàng duy trì số dư cao trong tài khoản, các mức ưu đãi tương ứng là: 200.000 đồng khi số dư bình quân tháng đạt 30 triệu đồng (tăng tối thiểu 20 triệu đồng so với tháng trước liền kề); 350.000 đồng khi số dư bình quân tháng đạt 50 triệu đồng (tăng tối thiểu 20 triệu đồng so với tháng trước liền kề); 700.000 đồng khi số dư bình quân tháng đạt 100 triệu đồng (tăng tối thiểu 20 triệu đồng so với tháng trước liền kề).

Ngoài ra, top 5 chủ cửa hàng duy trì số dư bình quân cao nhất trong tháng (tối thiểu từ 500 triệu đồng trở lên) sẽ nhận ngay 10 triệu đồng.

VietinBank triển khai chương trình ưu đãi, đồng hành cùng nhà bán hàng trên Shopee. Ảnh: VietinBank

VietinBank cũng đang triển khai chương trình đặt biệt danh tài khoản Alias. Khách hàng có thể đặt tên tài khoản theo tên shop, biệt danh cá nhân và tài khoản số đẹp theo yêu cầu... để tạo dấu ấn với khách hàng, đồng thời đem lại may mắn, thuận lợi trong kinh doanh.

Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh VietinBank hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn.

An Nhiên