Vietinbank ước lãi 6.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Dự tính lãi trước thuế 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm nhưng VietinBank tạm để ngỏ mục tiêu lợi nhuận do chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sáng 23/5, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất nửa đầu năm ước đạt 6.000 tỷ đồng. Thế nhưng, nhà băng này lại để ngỏ mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020 với lý do đang "chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt".

Tính đến hết ba tháng đầu năm, do ảnh hưởng của Covid-19, huy động và cho vay của VietinBank không tăng trưởng so với đầu năm tương tự nhiều nhà băng khác. Lợi nhuận của VietinBank trong ba tháng đầu năm giảm 6% so với cùng kỳ về 2.974 tỷ đồng. Với mức này, VietinBank đang đứng sau Techcombank và Vietcombank.

Tới nay, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank theo Thông tư 22 khoảng 10%, cao hơn mức tối thiểu 9%. Nếu tính theo Basel II, CAR của VietinBank là 8,6%, vẫn đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Lê Đức Thọ, khi nền kinh tế hồi phục, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng thêm, ngân hàng cũng cần phải tăng trưởng tín dụng mạnh hơn. Do đó, nhu cầu tăng vốn của ngân hàng vẫn rất bức thiết.

Việc tăng vốn từ lợi nhuận từ 2017, 2018 đã được cơ quan nhà nước đồng ý bằng cách để lại toàn bộ lợi nhuận hoặc chia cổ phiếu. Hiện nay, ngân hàng vẫn đang chờ đợi sửa đổi Nghị định 91 và Nghị định 32 để đủ cơ sở pháp lý cho việc tăng vốn.

Bên cạnh đó, do giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nên biên lợi nhuận (NIM) giảm từ 2,7-2,8% vào cuối 2019 thì giảm xuống 2,5% và có thể còn bị ảnh hưởng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LDR) đang ở mức là 86-87%.

Bên cạnh đó, ngân hàng trình cổ đông mục tiêu tăng trưởng tín dụng với khoảng khá rộng, từ 4% đến tối đa 8,5%.

Hội đồng quản trị ngân hàng cũng đề xuất cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2019, không chia cổ tức hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đến nay, Vietinbank vẫn chưa chi trả cổ tức của hai năm 2017, 2018 dù đã chốt phương án. Năm 2018, ngân hàng tính không chia hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03% trong khi năm 2017 chốt phương án bằng tiền mặt tỷ lệ 5-7%. Lần gần nhất, Vietinbank trả cổ tức là vào tháng 9/2017 cho cổ tức của năm 2016 bằng tiền mặt.

Kết thúc tháng 3, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank tăng vọt lên mức 1,83% từ 1,16% hồi đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 35% nhưng nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần gấp 5 lần lên 9.700 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 67% lên 2.589 tỷ. Bên cạnh đó, nợ nhóm 2 tuy chưa xếp vào diện nợ xấu nhưng bị quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày cũng tăng mạnh 40% lên 7.940 tỷ đồng. Tuy nợ xấu tăng mạnh trong quý I nhưng ngân hàng sẽ đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ và đưa tỷ lệ này về mức 1,5% vào cuối quý II.

Trong ba tháng đầu năm, ngân hàng đã mua lại 3.100 tỷ đồng trái phiếu VAMC và đưa tổng trái phiếu VAMC nắm giữ về mức 9.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đã trích lập dự phòng cho trái phiếu VACM là 50%

Quỳnh Trang